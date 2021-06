CAMEROUN :: THE OKWELIANS S’ENGAGE POUR L’EMERGENCE D’UNE GOUVERNANCE LOCALE PARTICIPATIVE :: CAMEROON

Dans le cadre de son programme « The Okwelians s’engage pour les villes » , le Think Do Tank, The Okwelians, dévoile sa proposition en faveur de l’émergence d’une gouvernance locale participative.

Ainsi, une Note de Politique (Policy Note) portant sur la création d’un Cadre de Concertation Communal au Cameroun a été adressée au Ministre de la Décentralisation et du Développement Local en date du 15 juin dernier.

Le Cadre de Concertation Communal est une plateforme dynamique de dialogue rassemblant l’ensemble des forces vives de la commune (élus, société civile, autorités administratives et traditionnelles, etc.) et visant à proposer des solutions concertées aux problèmes de la collectivité. Socle incontournable d’une gouvernance participative, de tels cadres assisteront les conseils municipaux dans leur processus de consultation, de prise de décision et de suivi-évaluation pour un développement durable au bénéfice des populations.

En effet, la mise en place de tels cadres de concertation au sein des communes camerounaises participera nécessairement de la promotion d’une participation citoyenne et inclusive mais également du renforcement d’une gouvernance de proximité ; ce en droite ligne de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local adoptée à Malabo le 27 juin 2014, et ratifiée par le Cameroun à la faveur du décret n°2019/583 du 31 octobre 2019 mais aussi de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019, portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).

« Par cette proposition, The Okwelians plaide pour la concertation comme outil de gestion optimale de la commune mais aussi et surtout pour le renforcement de la cohésion sociale par le développement d’une culture du dialogue par tous et pour tous », rappelle Asmaou Karim, Vice-Présidente de The Okwelians et Coordinatrice du Programme « The Okwelians s’engage pour les villes » du Think DoTank.

Le Think Do Tank espère expérimenter et vulgariser cette plateforme dans les communes du Cameroun, avec le soutien des autorités nationales, des décideurs locaux, des acteurs de la société civile mais aussi de partenaires tels que Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ou encore les partenaires au développement.

Pour consulter la Policy Note, cliquez sur le lien suivant : www.theokwelians.com

LE PROGRAMME THE OKWELIANS S’ENGAGE POUR LES VILLES EN BREF

Le 15 octobre 2020, la commune de Rey Bouba a accueilli la cérémonie de lancement officiel du programme « The Okwelians s’engage pour les villes » en présence de Sa Majesté Abubakary Abdoulaye,PremierVice-PrésidentduSénat.InitiativeduThinkDoTankTheOkwelians,leprogramme est destiné à accompagner les villes camerounaises dans la mise en œuvre de politiques publiques au service d’un développement socioéconomique et environnemental durable pour le bien-être des populations. Il vise notamment à :

à initier et contribuer efficacement au processus de développement local concerté ;

à réfléchir et proposer des solutions innovantes pour la promotion et le développement de la ville

durable au Cameroun ; à contribuer au bien-être des populations particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture.

The Okwelians a choisi trois villes pilotes pour la mise en œuvre de ce programme : Douala, capitale économique du Cameroun ; Foumban, cité des arts, et Rey Bouba, temple du pouvoir coutumier.

Fondé en février 2020 et présidé par Jacques Jonathan Nyemb, The Okwelians est un Think Do Tank réunissant une communauté de près de 330 personnes dont 120 membres actifs et sympathisants, Camerounaises et Camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun. The Okwelians est basé à Douala (Cameroun) et dispose d’une représentation à Paris (France).