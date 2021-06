CAMEROUN :: HÔPITAL DE DISTRICT DE NYLON:HONNEUR AU SERMENT D'HYPOCRATE SOUS LA HOULETTE DU DR ROMUALD HENTCHOYA :: CAMEROON

Sept mois seulement ont suffi au Docteur Romuald Hentchoya pour donner une belle âme et un visage davantage reluisant à l'hôpital de district de Nylon. L'actuel directeur de cet hôpital, homme réputé fringant, et décidé, a placé l'humain au centre de ses actions dont, en quelque temps, les fruits tiennent résolument la promesse des fleurs.

L'hôpital de district de Nylon a plus que jamais fière allure. Il a changé jusqu'au blanc de ses yeux. Un tour effectué en maternité donne à voir que l'ère de la modernisation y est en marche. La salle d'accouchement a été relookée. Trois tables d'accouchement flambant neuves ont été acquises pour le mieux-être des femmes enceintes qui n'y encourent plus le risque de perdre la vie en donnant la vie.

Pour ne rien faire dans la dentelle, le Docteur Romuald Hentchoya s'est fait fort d'acquérir un appareil qui sert spécialement à maîtriser le niveau de sécurité des accouchements. Telle une trainée de poudre, la révolution médicale (pas très différente de la révolution copernicienne) impulsée par le Docteur Romuald Hentchoya, fait courir de nombreuses femmes enceintes à l'hôpital de district de Nylon.

Toutes les initiatives qu'il a prises depuis seulement sept mois accrochent l'intérêt des femmes qui attendent des enfants, dont certaines partent même des contrées les plus lointaines pour avoir de vraies chances d'enfanter sans heurt. Et de ce point de vue, les chiffres grimpent à un rythme déconcertant. Des centaines de femmes enceintes frappent tous les mois aux portes de l'hôpital de district de Nylon.

Toutes en repartent tout sourire, pour ne pas dire aux anges, parce que très heureuses d'avoir enfanté sans le moindre couac. Pour le numéro 1 de ce centre hospitalier, << La prise en charge mère-enfant des défis primordiaux est aujourd'hui l'un des défis primordiaux de notre hôpital>>. Outre le destin des mères et de leurs nouveau-nés qui devient prépondérant à l'hôpital de district de Nylon, les autres patients sont également en toile de fond de la philosophie humaniste et humanisante de l'équipe du Docteur Romuald Hentchoya.

Il en est du pavillon haut standind qui a été complètement relooké, les urgences sont désormais dotées d'un défibrillateur et d'un poste de déchoquage. Dans la foulée, il y a la mise en fonction de certains équipements acquis par les prédécesseurs de l'équipe aujourd'hui conduite par le Docteur Romuald Hentchoya. Il n'y est plus question d'une panne de ventilation ( les ventilateurs y fonctionnant automatiquement dorénavant 24 h sur 24). Au bloc opératoire, trois appareils de surveillance permettent au quotidien de sauver des vies en détresse.

UNE FETE DE L'UNITÉ POUR SYMBOLISER L'UNITÉ À L'HÔPITAL DE DISTRICT DE NYLON La récente fête de l'unité a été célébrée sur fond d'unité des cœurs entre le personnel de l'hôpital de district de Nylon et des centaines de patients. Occasion pour le Docteur Romuald Hentchoya et ses collaborateurs de s'ouvrir davantage à un public déjà sous le charme. Cette communion des cœurs et d'esprits (si rare dans les hôpitaux camerounais), a été favorablement accueillie par les usagers qui en ont profité pour mieux s'imprégner de la vision managériale du Docteur Romuald Hentchoya qui voit vraiment grand pour l'hôpital dont il a la charge depuis un peu plus d'une demi-année.

À en croire le Docteur Sandrine Mendouga, pédiatre dans ce même hôpital, "La semaine de l'unité a été une grande première dans cet hôpital. Cet événement a été on ne peut plus enrichissant en tous points de vue. Nous sommes très heureux de travailler en compagnie du Docteur Romuald Hentchoya qui ne rêve que d'améliorer le confort et la prise en charge urgente des malades. Nous avons tous à cœur de tendre vers l'excellence". Le Docteur Romuald Hentchoya promet de travailler à l'amélioration du service à rendre aux patients.

Pour lui, un hôpital est au service des malades qui ne devraient pas trembler au moment de se rapprocher des personnels de santé habilités à leur sauver la vie. Sa vision pour l'hôpital qu'il dirige est claire comme l'eau de roche: "Nous avons ainsi un plan d'action triennal 2021-2023 avec une vision globale qui ne souffre l'ombre d'aucun doute. Il s'agit de faire de l'hôpital de district de Nylon un pôle d'excellence et de référence pour tous". On y verrait à bon droit Hypocrate réincarné !