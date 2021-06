CAMEROUN :: Cimencam forme les mototaximen à la conduite défensive. :: CAMEROON

Deux jours durant, l'entreprise citoyenne Cimencam fidèle à ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes en matière de santé et sécurité, a procédé à la formation d'une centaine de mototaximen à la conduite défensive, dans les communes de Mbankomo et de Yaoundé III (Efoulan).

Du 9 au 10 juin 2021, les mototaximen ont été formés à travers des exposés théoriques sur le code de la route. Sachant que le mototaximan est responsable de sa sécurité et celle de l'usager mais souvent ignorant, Cimencam veut attirer l'attention de ce corps de métier pour une plus grande prudence. Il est question donc de maximiser la vigilance des acteurs de cette activité face aux dangers liés à la négligence et

au non respect du code de la route, sans oublier le phénomène des "pickpockets" qui arrachent les sacs et autres objets à bord des motos. Autre chose à décrier, le défaut de pièces personnelles (carte nationale d'identité, permis de conduire) , l'alcoolisme et les conducteurs qui téléphonent étant au volant.

Pour remédier à ces faits, certains aspects importants du code de la route ont donc été réexpliqués point par point pour mieux outiller les apprenants. Mettre un minimum de règles de sécurité routière en pratique étant donné que la protection sur la moto est assez réduite comparativement à un véhicule qui a une carrosserie protectrice; le corps de l'individu jouant souvent le rôle de la carrosserie. L'activité de mototaxi est un métier comme les autres, voilà pourquoi les acteurs bénéficiaires de cette formation doivent dorénavant être des ambassadeurs de la sécurité routière : sensibiliser les collègues qui n'ont pas encore compris que le jeu est fini.

Au terme de la sensibilisation, Cimencam a procédé à la remise des casques, des chasubles et des plaques d'immatriculation. Les autorités administratives et municipales des communes concernées ont toutes salué ce geste de Cimencam, qui va en droite ligne avec l'action du gouvernement.

Quelques réactions

Monsieur Guy-Martial NDONG, Directeur de l'usine Cimencam de Nomayos.

"Cette action a commencé par la formation des camionneurs qui transportent notre ciment, ensuite les populations riveraines autour de l'usine et cette fois ce sont les mototaximen. Nous sensibilisons ces acteurs sur les risques et les dangers sur la route. Nous comptons nous étendre à d'autres villes afin de toucher le maximum de personnes et pour que le transport du ciment et des personnes se fasse sans accident. "

Le Synamotac, syndicat national des mototaxis du Cameroun ayant pour Président Monsieur Fouda Omgba Joseph : "La formation d'aujourd'hui nous a beaucoup apporté. Nous avons compris qu'en conduite, il faut être patient, vigilant et respecter le code de la route. Nous remercions Cimencam pour ce geste citoyen. Désormais, nous saurons nous conduire avec prudence sur le terrain"

Président des mototaximens de Yaoundé III Monsieur: Tchoffo Kaffo Marius :

"J'ai retenu que la conduite défensive nous exige d'adopter des attitudes responsables sur la route. Il s'agit entre autre de ne pas téléphoner en conduisant, de ne pas consommer de l'alcool lorsqu'on doit conduire, de se recycler sur le code de la route de temps en temps".