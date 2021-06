CAMEROUN :: Appel du président médiateur universel à l'Honorable Cabral Libii :: CAMEROON

Ultime appel à un frère, un grand Homme, un Médiateur et un Réconciliateur, pour que triomphent l’apaisement et du pardon

Honorable Président et cher frère,

Cher Compatriote et très cher Ami,

Le privilège de quémander, de solliciter une faveur, de conseiller une démarche et mieux, de se porter au-devant dans un contexte pour entreprendre de prêcher l’apaisement, appartient d’abord à celles et ceux qui, par leur sens d’humilité, d’honnêteté et de reconnaissance loyale, ont su bien avant, soutenir le destinataire de l’action, se mettre à ses côtés et défendre sa dignité, son honneur, sa réputation, ses ambitions, ses actions et ses projets.

Cher frère,

Pour toi, envers toi et à ton égard, je peux me flatter, me rassurer et me montrer, comme quelqu’un qui avec constance argumentaire et éléments de langage appropriés, a indiqué clairement à l’opinion que tu es pour nous, pour notre pays, une des plus belles fleurs et un des meilleurs espoirs des lendemains politiques favorables. En effet, ta jeunesse, ton intelligence et ton engagement patriotique, constituent un gage de triomphe.

Monsieur le Président,

Je prends avantage sur ce statut très spécial que je me suis construit dans l’opinion à ton égard, pour solliciter ta magnanimité, ton sens de haut responsable et d’élu de la nation, et mieux ta posture de réconciliateur, pour te supplier de faire tout ce qui est de ton pouvoir et procède de ta seule volonté, afin de pardonner à un frère. Il s’agit d’instruire les conseils, d’abandonner, selon les formes légalement requises, différentes procédures engagées à l’encontre du frère et compatriote Barlev Bitjoka, journaliste, mais avant tout être humain faillible.

Je veux déjà te dire ma plus grande satisfaction, pour notre entretien téléphonique de cette mi-journée, et à la suite de laquelle, tu m’as assuré avoir compris et pris en considération ma démarche. Merci pour cette marque d’estime, et merci infiniment pour le geste, la symbolique de ton humilité. L’’opinion nationale, la grande famille camerounaise d’ici et d’ailleurs, sauront apprécier à juste titre, l’élégance, la hauteur et la sagesse.

Le destin de notre pays est irrémédiablement lié dorénavant, à la capacité de tolérance et d’esprit de pardon, que nous nous efforcerons de démontrer dans chaque situation. A ce propos, je ne me fais aucun doute, sur la tienne, tant tu en apportes la preuve de plus en plus, et encore cette fois, dans ce cas précis.

Merci Honorable président et cher frère,

A bientôt ! A tantôt et toujours, ensemble pour le bonheur de notre pays./.