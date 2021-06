CAMEROUN :: LES MICROBES SÈMENT LA TERREUR À DOUALA. :: CAMEROON

Dans le crépuscule du jeudi 03 juin 2021, les quartiers bilongué et elf-axe lourd dans le lll ème arrondissement de Douala ont été le théâtre des agressions à la machette, couteaux et autres armes blanches des usagers par les jeunes délinquants plus connu sous l'appellation microbes.

Face au climat de psychose que ses derniers ont suscité, les conducteurs de motos-taxis ont décidé de s'armer à leur tour afin de livrer une guerre sans merci à l'endroit de ses hors-la-loi qui troublent la tranquillité des citoyens depuis des mois dans la cité économique.

Ce phénomène de microbe persiste dans la ville de Douala, pourtant lors d'une récente opération coup de poing surpervisée par le préfet du Wouri , plusieurs d'entre eux avaient été cueillis par les forces de maintien de l'ordre avant d'être embastillés.

Il sied de marteler que ses disciples du désordre social qui profitent de la tombée de la nuit pour dépouiller la population ne sont pas à leur premier forfait. En octobre 2020, ils avaient semé la panique totale au quartier Deido.