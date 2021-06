CAMEROUN :: Economie: semaine très chargée pour le Minpmeesa avec les partenaires de l’Etat :: CAMEROON

La semaine est très chargée pour le ministre Achille Bassilekin II qui a tour à tour, signé un accord de partenariat avec la Nnako Valley Authority (NVA), reçu PHILIPPE VAN DAMME, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun et accordé une audience au Haut-commissaire de Grande Bretagne.

La visite du Ministre des PMEESA Achille BASSILEKIN III dans le Département du Moungo, le 31 mai dernier, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du gouvernement qui, soucieux de promouvoir la culture entrepreneuriale, construit un écosystème favorable capable de garantir l’emploi des jeunes, réduire le chômage, pérenniser le cycle de vie des PME et améliorer leur performance comme prescrit par le chef de l’Etat le président Paul Biya.

Partenariat

Dans ce cadre, un accord de partenariat a été signé le 1er juin 2021 entre le MINPMEESA et la NVA.

Les domaines de cet accord incluent l’incubation des PME; la recherche des financements; le renforcement des capacités, de promotion d’entrepreneuriat et d’innovation; les échanges entrepreneuriales à l’échelle internationale; la promotion des prototypages et démonstrations à travers les centres de développement technologiques, industriels et pédagogiques; les échanges de technologie et d’expertise professionnelle avec la diaspora, et la mutualisation des services et des plateformes d’innovation entrepreneuriales des deux parties.

Le MINPMEESA prend ainsi l’engagement d’accorder, après étude, le parrainage institutionnel des différentes activités à mener; de mobiliser les structures et organismes partenaires en tant que de besoin, pour prendre part aux diverses manifestations; et d’apporter un appui logistique, technique et financier à la mise en œuvre dudit projet.

La NVA Nkongsamba s’engage, pour sa part, à préparer les activités de renforcement de capacités; à élaborer les différents modules, programmes et matériels d’étude; à mobiliser les experts pour la mise en œuvre des programmes et à assurer le suivi post-formation.

Rencontres avec les partenaires de l’Etat

Le 2 juin, le Minpmeesa a accordé une audience au Haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun.

Les deux personnalités ont discuté sur les questions d’intérêt mutuel notamment les retombées de la journée d’affaires Cameroun-Royaume-Uni du 23 septembre 2020 et le prochain salon de l’immobilier « Made In Cameroon » du 29 juin au 4 juillet 2021.

Ledit Salon sera organisé par l’Association artisans au Féminin, sous le double parrainage du ministère des Forets et de la faune et le Minpmeesa avec le sponsoring du Royaume-Uni.

24 heures plus tôt, Achille BASSILEKIN III à reçu PHILIPPE VAN DAMME, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun.

La rencontre s’inscrit dans la poursuite des échanges entamés avec son prédécesseur, Hans Peter SCHADECK, reçu en audience respectivement le 29 mai 2019 et le 28 juillet 2020.

Il s’est agi d’explorer les nouvelles pistes visant à renforcer le soutien des instruments de coopération de l’Union Européenne (UE) en faveur des PME, des artisans et des organisations de l’économie sociale.

Dans ce contexte, les deux hommes ont échangé sur le soutien de l’UE au secteur privé camerounais, en particulier celui des PME.



Le secteur des PME a bénéficié de divers programmes, notamment pour la mise en place de la Bourse de sous-traitance et de partenariat (BSTP), des Centres de Formalisation de Création des Entreprises (CFCE), du projet e-régulation, du Programme d’appui au développement durable des PME agricoles et agroalimentaires (PMEAA), du Programme d’Appui à l’amélioration de la Compétitivité de l’économie camerounaise (PACOM) et du Dispositif d’Appui à la Compétitivité du Cameroun (DACC).