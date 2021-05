CAMEROUN :: Comprendre pourquoi l’ordonnance de Paul Biya ne va pas augmenter la dette publique :: CAMEROON

L’opinion publique perçoit l’ordonnance signée le 26 mai 2021 par Paul Biya comme une décision d’augmentation de la dette du Cameroun. « L’ordonnance du président de la République va faciliter l’envol de la dette publique camerounaise », « vers un plus lourd endettement », peut-on notamment lire dans la presse locale au lendemain de cette décision. Il n’en est rien !

Certes, le texte rehausse le plafond des emprunts non confessionnels de l’exercice 2021 de 300 à 750 milliards de FCFA. Mais comme l’indique le document, cela vise à permettre au gouvernement de « recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de FCFA (…) en vue principalement du rachat partiel ou total de l’eurobond en cours ». En clair, la nouvelle dette contractée servira directement au paiement d’une ancienne dette à concurrence de la somme mobilisée. « C’est une opération à somme nulle. En d’autres termes, ce n’est pas un nouvel endettement. La dette reste de 450 milliards de FCFA (valeur de l’eurobond en cours, NDLR) », explique Cyrille Edou Alo’o, le directeur général du Budget (DGB) au ministère des Finances, interviewé par Investir au Cameroun.

Si c’est le cas, pourquoi réaliser une opération qui va coûter de l’argent aux contribuables camerounais notamment pour rémunérer tous les cabinets travaillant à son accomplissement ? « Le gouvernement va le faire parce que le marché est plus favorable en ce moment… Cela va permettre de repousser la période de remboursement et de réduire le volume d’intérêts que nous payons chaque année. Donc, il s’agit d’une gestion stratégique de la dette relativement à l’enveloppe de l’eurobond », répond le DGB.

Réduction du coût de la dette

En 2015, le Cameroun a émis son premier eurobond (REPCAM 9.500%19Nov2025 Govt) d’une valeur de 750 millions de dollars pour une maturité de 10 ans et un taux d’intérêt de 9,5%. « Dans l’optique de maitriser le risque de change lié aux opérations de service de cet emprunt », explique la Caisse autonome d’amortissement (CAA), le pays a changé la devise de cette dette du dollar à l’euro, qui a une parité stable avec le FCFA.

À l’issue de cette opération, la valeur faciale de cette obligation internationale est passée de 750 millions de dollars à 686,56 millions d’euros (soit 450 milliards de FCFA) et le taux d’intérêt a été ramené à 8,8%. Ainsi, depuis 2016, le Cameroun paye plus de 38 milliards de FCFA chaque année en termes d’intérêt sur cette obligation. Ces conditions d’emprunt avaient été jugées onéreuses. Mais aujourd’hui, comme on peut le voir sur la bourse de Dublin en Irlande, les titres REPECAM9.500%19Nov2025 Govt font courir les investisseurs. Au point où ces derniers sont prêts à se contenter des gains de moins de 6%. En repartant sur le marché international ce mois de juin, le Cameroun espère donc mobiliser 450 milliards de FCFA à un taux d’intérêt inférieur à 6% afin de rembourser le premier eurobond.

Par conséquent, la nouvelle dette du Cameroun sur le marché international des obligations restera de 450 milliards de FCFA, mais le taux d’intérêt sera de moins de 6% contre les 8,8% d’aujourd’hui. Ce qui va réduire de plus de 10 milliards de FCFA les intérêts payés chaque année sur cette dette sur les deux prochaines années et un peu moins sur les trois dernières années de vie de l’eurobond de 2015. Le Cameroun devait commencer à rembourser le principal de l’eurobond de 2015 dès 2023 au rythme de 150 milliards de FCFA par an. L’autre objectif de cette opération de refinancement est de repousser cette échéance. Si comme en 2015, le pays obtient une maturité de 10 ans, il va désormais commencer le remboursement vers 2030.

« Cela permet d’avoir un allègement sur la trésorerie de l’État qui devait être mobilisé dans les deux prochaines années pour pouvoir rembourser l’eurobond souscrit en 2015 », explique Cyrille Edou Alo’o. Ce qui est d’autant plus nécessaire que « les pics de remboursements de la dette étaient projetés pour la période 2023-2025 (avec un service de la dette extérieure estimé à 741 milliards FCFA, NDLR) », explique la CAA. On en conclut alors que cette décision de refinancement de l’eurobond de 2015 à deux avantages : la baisse des intérêts au titre de cette dette et le recul de son échéance de paiement.