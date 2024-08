CAMEROUN :: BMC la nouvelle microfinance qui soutient tous les secteurs :: CAMEROON

Qui sommes-nous ? « Microfinance Entreprises et Carrières, BCM, est une institution de Microfinance de catégorie 2 bénéficiant d'un numéro d'agrément gouvernemental : 0000495/MINFI du 28 MARS 2024, COBAC D-2023/341 du 19/12/2023, ayant pour objectif de : améliorer le niveau de vie dans la société, accompagner le financement des projets de carrière et faciliter les démarches bancaires longues, accorder des prêts durables aux petites et moyennes entreprises afin d’augmenter leur productivité, garantir la sécurité et la bonne gestion des économies/fonds des clients -améliorer la prestation de services, en particulier les services de transfert d'argent locaux et internationaux via WorldRemit, Ria, Western Union, MTN Mobile money, orange money etc.

Avec la microfinance BCM, le client est roi et la satisfaction des usagers est au centre des préoccupations de la hiérarchie.

Business and carrer micro finance offre des produits de compte d'épargne, épargne groupe-comperative-église-PME, compte salaire, compte courant, compte de financement de carrière, compte mineur et compte étudiant ouverts aux cultivateurs, hommes d'affaires, entrepreneurs, commerçants toute catégorie, établissements scolaires, étudiants, travailleurs du secteur public et privé.

Pour localiser cette microfinance, de lundi à samedi à Yaoundé au quartier Messassi où se trouve la direction générale, l'on peut également avoir les mêmes services à l'agence de Biyem Assi, Bonaberi à Douala, Bafoussam et à Dschang