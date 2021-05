CAMEROUN :: Célestine Ketcha Courtès « Je suis venu vous remettre les clés de vos maisons » :: CAMEROON

La cérémonie de la remise des clés aux acquéreurs des logements sociaux Mbanga Bakoko a eu lieu le Mardi 25 Mai 2021. Présidée par le ministre de l’habitat et du développement urbain (MINHDU). En présence du Maire de la ville de Douala, le Directeur de la société immobilière du Cameroun (SIC), la Mission pour l’Aménagement des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR), le Directeur du crédit Foncier de Cameroun (CFC).

C’est donc toutes les parties prenantes de la filière habitat qui se sont retrouvées auprès de la ministre de tutelle Célestine Ketcha Courtes. En cette occasion solennelle, les acquéreurs bénéficiaires étaient là, en bonne place près de 53 dossiers au Crédit Foncier qui est la cinquième du genre, pilotée par Célestine Ketcha Courtès. Différemment des autres cuvées, on compte aussi parmi les acquéreurs du jour, les acquéreurs ayant payé au comptant et ceux ayant sollicité le concours du Crédit Foncier du Cameroun, pour l’acquisition de leurs logements.

A l’occasion et pour Mme le ministre qui s’est présentée comme le soldat du président en matière d’habitat, C'est pour faire face, au déficit en logements décents, estimé à près de 2 millions d’unités au Cameroun, que le Chef de l'Etat Paul Biya, a engagé le Gouvernement dans un vaste programme. en synergie avec de multiples partenaires et les promoteurs immobiliers privés dans le but d'améliorer l'offre dans le secteur de l'Habitat.

Au cours des allocutions, toutes les parties prenantes à cette operation citoyenne ont expliquées, à l’attention du grand public venu nombreux, toutes les actions qui ont été menées pour porter cette initiative présidentielle. Il en est de la SIC, qui a donné les statistiques des deux programmes Mbanga Bakoko et Sino-camerounais. On apprendra que le taux d’occupation est de 11%. Le Crédit

Foncier a renseigné sur les mises à jour et l’éligibilité des acquéreurs ainsi que les conventions et les assurances. Au total et pour cette cuvée, une cinquantaine est éligible.

Sur place à Mbanga Bakoko, la vie prend son cours. Le Comité de Développement Cité SIC Mbanga Bakoko (CODECIMBAB) a vu le jour. Il a pour objectif la collaboration entre les résidents d’une part avec les pouvoirs publics d’autre part. Il a accueilli les nouveaux qui viennent agrandir la famille de la cité. C’est à ces nouveaux membres de la famille Mbanga Bakoko que le ministre est personnellement venue « remettre les clés de leurs maisons »