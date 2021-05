CAMEROUN :: Clin d'oeil: A. Mounde Njimbam “ TON SOUTIEN FAIT QUOI CHEZ MOI “ ? :: CAMEROON

MAURICE KAMTO EST DONC DEVENU LA SERPILLIÈRE SUR LAQUELLE N’IMPORTE QUI VIENT ESSUYER SON ABSURDITÉ...

J’ai vu dans la presse française, et sur les réseaux sociaux, un Camerounais aka Amer Kamer, affichant ostensiblement son soutien à Cabral Libii puis à Paul Biya, brandir une machette pour menacer d’extermination ses compatriotes Bamileke. Personne n’a demandé à ces leaders politiques de se désolidariser de ce quidam.

J’ai vu, en mondovision, des Bulu chasser leurs frères Camerounais d’Ebolowa, de Kiossi, de Sangmelima en les traitant d’étrangers. A coups de machettes, bloquant l’accès de villes à des militants politiques, les priant de « rentrer chez eux ». Personne n’a demandé à Paul Biya de se désolidariser de ces compatriotes pour avoir « un soutien ».



J’ai vu, en mondovision, des Bassa interdire des manifestations pacifiques à des compatriotes, sous prétexte qu’il fallait aller le faire à l’Ouest, « chez eux ».

Personne n’a demandé à Cabral Libii de se désolidariser de ces compatriotes, se revendiquant de son parti, de se désolidariser de ces frères pour avoir « un soutien ».

J’ai même vu la regrettée Marinette Yetna, députée à l’Assemblee nationale, demander que chacun marche dans son village ; dans une République. Appeler même les Sawa, les Beti, les Bassa Mpo Bati à se liguer contre l’ethnie des pestiférés. Personne n’a demandé à Paul Biya ou Jean Kuete de se désolidariser de cette parlementaire.

J’ai vu des Douala détruire le chantier de la construction du monument de Ruben Um Nyobe dans la capitale économique du Cameroun, clamant qu’il n’est pas « chez lui ». Je n’ai vu personne demander de se désolidariser de ces compatriotes.

J’ai vu des Bamoun et des Bamileke s’étriper à coups de couteaux sur la rive gauche du Noun. Personne n’a demandé à personne de se désolidariser de personne !

Combattons donc tous, toutes les dérives, tous les macoutes, tous les va t-en guerre, tous et laissez Maurice Kamto tranquille ! Il n’a acheté d’ordinateur ou de téléphone portable à aucun militant “ injurieux” ou selon la formule idiote du regretté Paul-Eric Kingue, à ceux que vous appelez les talibans. Il n’a envoyé personne faire des clashs sur les réseaux sociaux ! Personne !

Critiquez son programme, sa vision, son credo politiques ! Apportez des arguments et lisez son dégoût du tribalisme dans ses livres ! Collez donc la paix à Maurice Kamto, ne le soutenez plus, ne le votez plus si vous voulez : il n’est pas plus responsable des dérives de ceux qui se réclameraient de lui que Paul Biya de ces compatriotes hargneux de Sangmelima qui ne voulaient plus de Haoussa, Bamoun ou Bamileke, se réclamant du Rdpc.

Si j’étais tribaliste, j’aurais eu le cran d’assumer : Assumez donc et critiquez Maurice Kamto sur le plan politique. C’est ça qui est la vérité !