QUI VOUS A DIT QU’IL Y’A UN SEUL CAMEROUNAIS MÉCONTENT DE VOIR LE STADE D’OLEMBE ? :: CAMEROON

Vous publiez des photos d’un chantier dont on attend l’inauguration depuis 10 ans. Oui, 10 ans ! Et vous traitez certains de vos compatriotes de « talibans jaloux ». Des photos de chantier où notre pays vient encore de contracter un rab de crédit de 55 milliards. Vous réfléchissez avec les doigts sur un clavier ou un cerveau bien en place ?

Et si vous n’étiez que des « djihadistes obtus et intolérants ». L’argent d’Olembe, c’est l’argent de Paul Biya ou des Camerounais ?

Qui va payer la dette ? N’est-ce pas le fruit de nos efforts collectifs, « talibans » et « djihadistes » réunis, puisque Paul-Éric Kingue nous a légué le vocabulaire des salafistes.

Ces milliards, ajoutés, surfacturés, qu’on s’oblige à trouver encore et encore, oui, seront le fardeau de tous et pas uniquement celui des partageurs de photos d’un stade dont le défaut de livraison nous a valu l’opprobre d’un retrait de la CAN au pays des meilleurs footballeurs africains du 20e siècle.

Oui, c’est en 2009 que le Gouvernement a posé la première pierre de ce qui devrait être le complexe Paul Biya d’Olembe. Au Hilton, le premier ministre Inoni et le ministre Edjoa avaient donné la garantie que les financements sont trouvés et que l’équipement serait livré deux ans plus tard. Au même titre que d’autres complexes et équipements sportifs dans les 10 régions du Cameroun.

Comme pour l’argent du Covid19, alloué par les bailleurs de fonds, invisible aujourd’hui comme le virus lui-même, il va falloir rembourser. Et ce n’est ni Manaouda qui se dédouane sur Hayatou, ni Tchuente qui s’est contentée du fipangrass et dit avoir laissé le soin de la fabrication des médicaments à ses services, qui rembourseront. Au même titre que ces milliers de milliards partis en fumée, qui auraient pu servir à faire décoller Camair-Co et notre pays.

Quand vous voulez exprimer votre tribalisme nauséeux, laissez le nom des talibans afghans tranquille. Ils ont leurs problèmes à Kaboul. Ayez le cran de vous lever pour demander où sont passés nos milliards plutôt que de jouer au concours de photos et maquettes sur Facebook pour narguer vos compatriotes qui ne demandent qu’à voir clair dans le vol de l’argent de la CAN et du COVID19 !