Grosse frayeur ce vendredi 21 mai 2021. Un avion de la compagnie publique camerounaise, Camair-co, a effectué une sortie de piste sur près de 500 mètres. L'incident s'est produit à l'aéroport international de Yaoundé - Nsimalen.

L'aéronef de type Embraer, est parti de Douala vers 19 heures locales, et était à destination de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Il s'agit d'un appareil loué à la compagnie équato-guinéenne Cronos Airlines. L'aéronef a atterri avec ses 31 passagers à 19 heures 40 à l'aéroport de Yaoundé - Nsimalen, avant de faire une sortie de piste. Les très mauvaises conditions météorologiques sont évoquées comme cause de cette sortie de piste. A l'arrivée de l'avion à Yaoundé, une grosse pluie s'abattait sur le ciel de Nsimslen, avec un vent assez violent. Toute chose qui a sollicité le sang froid et la dextérité des quatre membres de l'équipage.

Les 31 passagers à bord de l'appareil, ainsi que les quatre membres d'équipage sont tous sortis sains et saufs. Selon nos confrères de la chaîne de télévision Canal 2 International, il a été recommandé à tous les vols à destination de Yaoundé, de se déposer à l'aéroport de Douala, à cause des mauvaises conditions météorologiques à Yaoundé.

Ci-dessous, la vidéo de la sortie de piste de l'avion, à l'aéroport de Yaoundé - Nsimalen.