CAMEROUN :: Fonds de lutte contre la Covid-19 : Le PM et 05 ministres étaient devant les juges du Tcs hier :: CAMEROON

Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, était hier, lundi 17 mai 2021, devant les juges du Tribunal criminel spécial ( Tcs) à Yaoundé, pour faire sa déposition, relativement à la gestion des fonds de lutte contre la Covid-19. Un pactole total de 180 milliards francs CFA.

S'il a comparu devant les juges de cette juridiction spéciale chargée de connaître des affaires de détournement de fonds publics dont le montant est supérieur ou égal à 50 millions francs CFA, uniquement pour faire sa déposition en tant que chef du gouvernement, ce n'est pas le cas de ses cinq ministres qui, sont passés hier lundi, tout comme lui. Cinq ministres ont été auditionnés : le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchuinté , le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, la ministre des Affaires sociales, Irène Pauline Nguené, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobé.

Ce jour, mardi 18 mai 2021, rapportent nos sources, une dizaine de ministres sera auditionnée par le Tribunal criminel spécial de Yaoundé. Parmi ces ministres, l'on cite le ministre des PME, de l'Economie sociale et de l'Artisanat, Achille Bassilekin III, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga Egbe, le ministre de l'Education de base, Laurent Serge Etoundi Ngoa, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou.