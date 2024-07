Le Cameroun : Une Cour du Roi Pétaud où le Désordre Règne :: CAMEROON

Au Cameroun, il n'y a plus de chef. Chaque cacique du régime fait ce qu'il veut. Chacun est désormais Président à son niveau.

Pour preuve. Le Directeur Général de la SNH s'oppose à la tenue d'un conseil d'administration pourtant ordonné paraît-il par la Présidence de la République. Le Ministre des Finances rejette la requête du Ministre des Sports tendant à obtenir un matricule budgétaire en faveur du Président de la Fédération de Volley-Ball alors qu'au nom de la solidarité gouvernementale, les deux ministres ne devraient pas afficher leurs divergences en public.

Le Président de la Fecafoot et le MINSEP s'affrontent depuis des mois à cause des Hautes Instructions, sous le silence curieux du Chef de l'État qui se garde de les départager. Le Ministre de la Justice et le SGPR ne s'accordent pas sur les Hautes Instructions du Président de la République. Le Préfet du MFOUNDI se donne désormais le droit de sélectionner arbitrairement les Camerounais en droit de séjourner dans le département du Mfoundi.

Les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, sous le poids de l'âge, peinent à assumer leurs fonctions. Pour empêcher l'équité électorale, le mandat des députés est prorogé sans consultation du Président du Conseil Constitutionnel comme l'exige la loi. Le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations harcèle les Banques et obtient l'argent des particuliers avant de voir l'opération être suspendue par la Cobac.

Même des cambriolages sont signalés à la Présidence de la République, haut lieu du pouvoir réputé être le plus surveillé du Cameroun. Au moins cinq promotions de Magistrats poirotent au quartier en attente d'intégration pour la simple raison que le Président de la République n'est pas apte à présider un Conseil Supérieur de la Magistrature afin de les intégrer à la fonction publique. Pendant ce temps, la justice camerounaise est l'une des plus lentes du monde pour cause de faiblesse des effectifs.

La fille du Président de la République voyage en Jet privé, aux frais du contribuable alors que l'eau potable et de simples bancs d'école font défaut dans plusieurs parties du Cameroun. La fille du Président de la République révèle son homosexualité en mondo vision alors que son père est à la tête d'un pays qui pénalise l'homosexualité, mais silence radio à la Présidence de la République.

Pour être sélectionnées à l'équipe nationale, cinq jeunes volleyeuses de moins de 18 ans sont abusées et enceintées par leurs encadreurs sous le silence du MINSEP et de la Justice. Et cætera...

Malgré tout ça, les Profiteurs du Régime voudraient que Paul Biya soit à nouveau Candidat en 2025 afin qu'ils continuent à bien piller et traire le Cameroun comme une vache à lait. Par ailleurs, chaque clan du régime qui lorgne la succession de Biya affûte ses armes pour plonger le moment venu le Cameroun dans une guerre armée de succession entre les créatures du Président.

Réjouissons-nous au moins que pour l'instant, les forces de défense et de sécurité semblent faire preuve d'homogénéité, et espérons qu'il en sera toujours ainsi.

CONCLUSION

Comme nous le constatons tous, le Cameroun se meurt tout doucement sous le regard insensible et complice de ceux qui sont censés le protéger.