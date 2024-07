CAMEROUN :: Déforestation à Ngambè-Tikar:Comment combiner agriculture rentable et développement durable :: CAMEROON

Les environnementalistes préconisent d’endiguer les méfaits des feux de brousse en disséminant les innovations afin de contribuer à leur utilisation par les agriculteurs tout en protégeant l’environnement.

En ce moment où se pointe la récolte de maïs dans plusieurs régions du Cameroun, les cultivateurs des localités de Yindji, Mbioko, Ngah, Mimbe, Mansouh, Ngoundje, Ngambè-Centre dans le département du Mbam et Kim, région du Centre, sont dans le viseur du Foder- Forêts et Développement Rural. Militant acharné de la lutte contre la déforestation de Ngambè-Tikam, et chef de projet au sein de l’organisation suscitée, Magloire Téné, est préoccupée ce 15 juillet 2024, à la mise en œuvre des recommandations formulée dans le cadre du projet de dissémination des innovations pour un développent durable en zone rurale-ProDIDeDZR- lancé au cours d’un atelier tenu à Ngambè-Tikar en date du 21 février 2024.

En effet, le consortium conduit par Forêts et Développement Rural (FODER) qui a bénéficié d’un soutien du PRICNAC-l ’un des douze (12) projets soutenus par le programme Recherche et Innovation de l’OEACP (OACPS RI) avec le concours financier de l’Union européenne-pour la mise en œuvre du Projet de Dissémination des Innovations pour le Développement Durable en Zone Rurale (ProDIDeDZR), tient à favoriser la mise en place de plusieurs innovations dans les domaines agricole, et environnemental auprès du public, surtout des populations de la zone rurale. Car, il est constant que les populations continuent de pratiquer une agriculture itinérante sur brulis, avec des faibles rendements à l’hectare. A Ngambè-Tikar l’un des grands bassins de production du maïs au Cameroun) par exemple, on est encore à 1,5 tonnes de rendement à l’hectare.

ProDIDeDZR vise à disséminer les innovations afin de contribuer à leur utilisation par les agriculteurs tout en protégeant l’environnement. Le premier exposé de cet atelier du 21 février 2024 à Ngambè-Tikar a porté sur l’état des lieux et les enjeux environnementaux de la filière maïs à Ngambè-Tikar. Les femmes leaders Yoko, Ntui, Foumbot et Bafoussam ont suivi cette communication de monsieur Ebanda Elie, délégué d’arrondissement et de l’Agriculture et du développement rural de Ngambè-Tikar. Les femmes leaders locales des sept communautés, les autorités traditionnelles locales, les organisations de la société civile locale, les membres de l’administration et les représentants des médias dont Équinoxe télévision, Canal 2 International, Radio Magba, et Le Messager ont participé audit travaux.

Au terme de l’atelier lancé le 21 février 2024 des activités ont été menées pour mettre aux différentes parties prenantes au même niveau de l’information sur le Projet de Dissémination des Innovations pour le Développement Durable en Zone Rurale (ProDIDeDZR). De manière spécifique, l’atelier a permis de présenter de manière détaillée ProDIDeDZR, en mettant en avant ses objectifs, ses activités ainsi que son calendrier prévisionnel, d’examiner les implications environnementales et économiques des innovations agricoles dans le contexte de l’augmentation de la production de maïs, en mettant un accent particulier sur les défis et les opportunités… Reste que pour cet atelier, les principaux animateurs venus de Yaoundé, la capitale camerounaise sont passés par Bafoussam, la métropole régionale de l’Ouest, pour rejoindre Ngambè-Tikar. ​Ce parcours sinueux, sur des tronçons bitumées et non bitumées, est jonchée de nombreux embuches et obstacles. De même ce trajet permet de percevoir comment les populations, en majorité des agriculteurs en quête de rendement important et rapide pour sortir de la pauvreté, contribuent, inconsciemment, à travers des feux de brousse, à la déforestation de l’Ouest et du Sud Cameroun.