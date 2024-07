CAMEROUN :: Falaise de Dschang : Encore un Accident de Camion sur la Route de la Mort :: CAMEROON

La falaise de Dschang, tristement surnommée "falaise de la mort" en raison des nombreux accidents qui s'y produisent, a de nouveau été le théâtre d'un drame. Le 17 juillet 2024, aux environs de 12h, un autre accident a eu lieu sur cette route périlleuse, fort heureusement sans perte en vies humaines.

Un camion transportant des bouteilles d'alcool a mal négocié un virage et a fini par faire un tonneau, comme en témoignent les images qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Les causes exactes de cet énième accident sur la falaise de Dschang ne sont pas encore connues, mais les premiers éléments indiquent une possible erreur humaine combinée à l'état dangereux du virage.

Les autorités locales se disent préoccupées par la récurrence de ces accidents sur ce tronçon de route. Les riverains et les usagers de cette voie expriment leur inquiétude face à ce qu'ils appellent désormais la "route de la mort". Depuis des années, cette falaise est le lieu de nombreux drames, et chaque nouvel accident renforce la réputation sinistre de cette route.

Une Route Périlleuse

La falaise de Dschang est connue pour ses virages dangereux et ses pentes abruptes, qui représentent un véritable défi pour les conducteurs, en particulier ceux des poids lourds. Les témoignages des habitants locaux évoquent une route qui, malgré ses dangers évidents, reste essentielle pour le transport des marchandises et des personnes.

Les autorités ont plusieurs fois annoncé des mesures pour sécuriser ce tronçon, mais les accidents continuent de se produire, semant la consternation et la peur parmi les usagers. Les panneaux de signalisation et les dispositifs de sécurité semblent insuffisants pour prévenir ces drames, souvent causés par l'excès de vitesse, la fatigue des conducteurs ou le mauvais état des véhicules.

Des Solutions en Suspens

Face à cette situation alarmante, des voix s'élèvent pour demander des mesures concrètes et efficaces. Parmi les solutions proposées, la construction de nouvelles infrastructures routières, la réfection de la route actuelle, l'installation de radars de vitesse, et la mise en place de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Mais ces propositions peinent à se concrétiser, laissant les usagers dans une situation de vulnérabilité permanente.

Un Appel à la Responsabilité

Il est crucial que les conducteurs adoptent une attitude responsable lorsqu'ils empruntent cette route. Le respect des limitations de vitesse, la vérification régulière de l'état des véhicules et la prudence dans la conduite sont autant de comportements qui peuvent contribuer à réduire le nombre d'accidents sur la falaise de Dschang.

En conclusion, cet énième accident sur la "route de la mort" rappelle l'urgence d'agir pour sécuriser ce tronçon et protéger les vies humaines. Il est impératif que les autorités, les usagers de la route et les organisations de sécurité routière conjuguent leurs efforts pour mettre fin à cette série noire et faire de cette route un passage sûr pour tous.