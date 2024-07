CAMEROUN :: Douala : Lutte contre l'insécurité - Enrôlement massif des moto-taxis sur plateforme numérique :: CAMEROON

C'est la fin de la récréation pour les moto-taxis de Douala ! Depuis le 8 juillet 2024, une vaste campagne d'enrôlement sur plateforme numérique a débuté, visant à identifier et réguler ce secteur d'activité en proie à l'insécurité.

Une initiative saluée par les professionnels

Lancée par le maire de la ville, Dr. Roger Mbassa Ndine, cette initiative a été saluée par les syndicats professionnels des moto-taxis. Ils y voient l'occasion de "parler d'une seule voix" et de "mettre hors d'état de nuire les mauvais grains".

Objectif : sécuriser les populations

L'objectif principal de cet enrôlement est de permettre aux populations de Douala de distinguer les moto-taxis des bandits. "Si l'opération réussit, les populations seront en sécurité et rassurées", a déclaré Samuel Frank Mvondo, promoteur du concept Moto-Afrique et partenaire des transporteurs routiers au Cameroun.

Cinq points d'enrôlement à Douala

Pour se faire enrôler, les moto-taxis doivent se rendre dans l'un des cinq points d'ancrage suivants :

Douala 5ème à la mairie de Douala 5ème

Douala 4ème au cercle municipal

Douala 2ème au centre multi fonctionnel

Douala 1er à la salle des fêtes d'Akwa

Pièces exigibles

Pour s'inscrire, les moto-taxis doivent présenter les pièces suivantes :

Carte nationale d'identité

Permis de conduire de catégorie A en cours de validité

Carte grise

Préfinancement des documents

Pour ceux qui ne possèdent pas encore tous ces documents, le maire de la ville a donné la possibilité de les préfinancer auprès d'un partenaire. "Ce ne sera qu'une question de volonté", a affirmé le promoteur du projet Moto Afrique.

Déploiement progressif sur l'ensemble de la ville

L'enrôlement débutera dans un premier temps au cercle municipal de Bonassama, avant de s'étendre progressivement à l'ensemble de la ville. "Nous allons toutes entrer et sortir de Bonaberi. Cela dépendra de tout un chacun. La récréation est terminée", a expliqué Simplice Tabate, responsable du syndicat des moto-taxis à Douala 4ème.

Un secteur en proie à l'insécurité

Cette campagne d'enrôlement s'inscrit dans une volonté de lutter contre l'insécurité grandissante dans le secteur des moto-taxis à Douala. On estime qu'il y a plus de 20 000 moto-taxis dans la ville, dont certains se livrent à des agressions et des vols.

Un retournement de situation attendu

L'enrôlement des moto-taxis sur plateforme numérique devrait permettre de mieux identifier les conducteurs et de lutter contre la criminalité dans ce secteur. Les populations de Douala espèrent que cette initiative contribuera à améliorer leur sécurité.