CAMEROUN :: Mekulu Mvondo : Comment une enquête calamiteuse du Consupe veut détruire le meilleur manager d'État :: CAMEROON

Le 07 mai 2024, la ministre déléguée à la présidence de la République en charge du Contrôle supérieur de l'État ( Consupe), s'est fendue d'un arrêté infligeant des sanctions pécuniaires à Alain Noël Olivier MEKULU MVONDO AKAM, directeur général ( Dg) de la Caisse nationale de prévoyance sociale ( Cnps), pour la période de 2008 à 2016. Selon nos investigations, le contrôle a duré trois ans. Une amende cumulée de 611 578 192 français CFA est infligée au Dg de la CNPS, au profit de la banque des travailleurs retraités relevant du Code du travail ainsi que ceux du secteur privé. Dix-neuf fautes de gestions sont imputées au patron de la Cnps, les unes aussi farfelues que les autres.

Seulement, le travail du Conseil de discipline budgétaire et financière ( Cdbf) du Consupe est riche en curiosités et insolites. L'enquête des hommes de MBAH ACHA Rose FOMUNDAM est d'une grossiere agressivité inqualifiable pour convaincre d'être objective, neutre, impartiale et non commanditée et commandée par des officines aux sombres desseins. Traduit au Cdbf du Consupe depuis août 2020, Alain Noël MEKULU MVONDO le Dg de la Cnps s'est, à chaque fois, présenté devant l'instance juridictionnelle. Ce manager de haut vol d'ailleurs qualifié à l'unanimité, et par les experts, et par les usagers, et l'opinion' de "meilleur manager du Cameroun ", a présenté des éléments probants et constants, lesquels ont étayé sa défense, dans une adresse dont seuls les grands managers au sommet de leur art comme lui, sont capables. Des éléments transmis au Consupe, lequel, au mépris de toute logique et rationalité, et en l'absence de toute jurisprudence, a toutefois retenu des "fautes de gestion avec préjudice financier évaluable et des fautes de gestion avec préjudice financier non évaluable ". Il s'agit essentiellement de présumées fautes liées à l'organisation et au fonctionnement de la CNPS, et en vigueur depuis 2009, et absolument en conformité avec les principes et les règles CIPRES que le Cdbf a mis en cause à l'instar l'instar de l'organigramme, du rôle de l'agent comptable et du contrôleur financier nommés par le ministre des Finances.

Des conflits d'interprétation des règles applicables à la Cnps

Le conflit d'interprétation des règles applicables à la Cnps, portées en son temps à l'attention du chef de l'État, avait entraîné la signature par le président de la République, du décret N°354/2018 portant organisation de la Cnps qui réglait la question en sa faveur. Dans ce qui est décrié comme barbarie et agression du Consupe, il y a cette accusation délirante de 57,7 milliards francs CFA, du rapport de la mission de contrôle. C'est ce dernier qui sans fondement, suppute des " fautes de gestion avec préjudice financier ", constitués ainsi qu'il suit :

- intérêts sur les dépôts à terme bancaires ( DAT) dits non reversés par les banques : 91 578 192 millions francs CFA ;

- indemnités de surveillance totales perçues par les membres du conseil d'administration : 541,5 millions francs CFA ;

- gratification sur les résultats financiers accordés par le conseil d'administration au directeur général : 3,5 millions francs CFA.

Selon nos sources, le Dg de la Cnps a aussitôt introduit des recours édictés en la matière auprès du tribunal administratif de Yaoundé pour annulation pure et simple de cette décision fantaisiste, inique et sans fondement , ainsi que rigoureusement argumenté et documenté par le top management de la Cnps.

Sur les sanctions pécuniaires

Il nous est revenu que les indemnités de surveillance des membres du conseil d'administration ont été annuellement votées par résolution du conseil d'administration, d'ailleurs approuvées par la double tutelle de la Cnps que sont le ministère des Finances ( tutelle financière) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ( tutelle technique ), et réparties par le président du conseil d'administration en personne ( Alamine Ousmane Mey), et exécutées conjointement par le directeur général adjoint de la Cnps de l'époque, ainsi que l'agent comptable. Fait très significatif, aucun administrateur directement bénéficiaire, ni le président du conseil d'administration, encore moins les responsables ayant exécuté lesdites résolutions n'aient fait l'objet de sanction ou de sommation de remboursement comme il est de jurisprudence constante au Consupe. Il en est de même de l'indemnité de résultat qui avait été accordée au DG de la Cnps, Alain Olivier MEKULU MVONDO, à son adjoint, et à l'agent comptable par le conseil d'administration, au titre de récompense de l'année 2009 pour les premiers résultats d'une performance proverbiale obtenue pour la première année de fonctions de Monsieur MEKULU MVONDO comme Dg de la Cnps: 29 milliards francs CFA d'excédent.

Il faut noter avec étonnement que ni l'adjoint du Dg de la Cnps, ni l'agent comptable, n'ont fait l'objet de la même sanction. Les susdites indemnités ainsi que la précédente, ont été confirmées par les textes en vigueur, avec des appellations différentes : indemnités de fonctions pour les administrateurs, indemnités de performances pour la direction générale et le personnel - loi de 2018/2019 et décret de 2018 supra confere.

Sur les intérêts prétendument non reversés par les banques

Après investigations, il ressort que sur les dépôts à terme procédant d'un calcul manifestement erroné , et que les services du Consupe ne sont curieusement pas prêts à communiquer pour des besoins de confrontation avec le mode de calcul de la Cnps, d'ailleurs validé par les banques, le logiciel dédié que la Cnps utilise, les cabinets experts sollicités par celui-ci, pour contre- vérification.

Directeur général de la CNPS, et avec des résultats exceptionnels et inédits, Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAM est unanimement reconnu, et par la critique avisée, et par les usagers, et par l'opinion publique, comme le tout meilleur manager du Cameroun. De par son doigté managérial, bon nombre d'experts n'hésitent d'ailleurs pas à appeler que bien des choses publiques soient confiées à la CNPS, pour leur viabilisation ou revitalisation. " Il ( Monsieur MEKULU MVONDO , Ndlr) a su améliorer et multiplier les gains au point où la Cnps est devenue un pourvoyeur de fonds pour l'État", fait savoir une haute fonctionnaire de l'administration fiscale qui a requis l'anonymat . Pour l'opinion, il est inadmissible que pour des basses besognes, des contrôles agressifs et dénués de toute objectivité, soient ourdis contre le Dg de la Cnps, avec pour bras armé, MBAH ACHA ROSE FOMUNDAM, ministre déléguée à la présidence de la République en charge du Contrôle supérieur de l'État.