CAMEROUN :: Francis Nganou is back :: CAMEROON

Le camerounais champion du Monde poids lourds de MMA est arrivé dans son pays d'origine pour présenter sa ceinture au peuple camerounais.

Le 28 mars dernier, le Cameroun tout entier a passé une nuit blanche pour vivre le combat qui devait porter son fils Francis Nganou au sommet de sa discipline.

Depuis ce jour le peuple camerounais attend le retour de l'enfant prodige pour présenter cette jolie ceinture qui fait la fierté de toute l'Afrique. Une attente partagée par Francis Nganou qui lui aussi avait hâte de présenter cette ceinture aux siens «C’est un honneur pour moi d’être devant vous aujourd’hui. Ça fait un mois que j’attends impatiemment ce jour. Ça me fait chaud au cœur de voir toute la population, tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette bienvenue à la maison», a déclare t-il sur la tarmac de l'aéroport international de Douala à sa décente d'avion. À peine arrivé , c'est dans les services du gouverneur de la région du Littoral qu'il est allé présenter la ceinture du Champion. Au fur et à mesure que son cortège avançait, les gens le suivaient. Il s’est retrouvé dans les services du gouverneur avec une foule en liesse a ses côtés.

C'est donc à l'intérieur des services du gouverneur que le colosse s'est exprimé en toute simplicité en ces mots :«Bonjour ou bonsoir à tous. J’ai tellement voyagé ces derniers temps que je suis perdu. Mais quand je suis arrivé, j’ai guetté en vain dans le quartier les beignets-haricots», lance-t-il tout sourire à l’assistance, visiblement sous son charme. Au Champion d’ajouter : «Je voudrai vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, parce que c’est lui qui m’a permis de tenir le coup jusqu’ici. Il y a trois ans, j’avais échoué ma mission et je vous avais promis de ramener cette ceinture à la maison. Vos encouragements au quotidien sont ma motivation, ma force.»

A l’opérateur de téléphonie mobile Mtn Cameroon qui a fait de lui un membre de leurs «Imbattables», Francis Ngannou se dit «heureux et content d’être l’ambassadeur de Mtn Cameroon et de faire partie du projet Imbattable.» «C’est un plaisir pour nous d’être associés à un champion comme Ngannou, avec qui nous partageons les mêmes valeurs», se réjouit le Dg de Mtn, Stephen Blewett.

Pour le gouverneur Dieudonné Ivaha Diboua, «il était de bon ton qu’étant parti en bataille au-delà des océans, et revenu avec le trophée le plus élevé dans sa discipline, que la ville de Douala qui a connu son ascension soit au rendez-vous de cette étoile. Ngannou est l’exemple palpable d’un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé les étapes les plus difficiles de la vie, et qui, croyant en lui-même c’est hissé au sommet du firmament sportif mondial. En attendant qu’il retrouve Yaoundé pour rencontrer les hautes autorités de la République, nous voulons lui dire nos félicitations.»

Après la présentation de la ceinture aux autorités, Francis Ngannou a entrepris sous escorte, un le tour de la ville pendant lequel il a où jugé l'amour que le peuple camerounais a pour lui . Une foule en liesse scandait des ''champion'' , '' predator'' et autres '' Nganou'' et chacun essayait tant bien que mal d'immortaliser le passage du champion camerounais dans son quartier rappelant ainsi les victoires des lions indomptables du football.

La liesse et les «bravo champion… Merci Ngannou…» durant le parcours témoignent du sentiment de fierté qui n’a pas quitté les Camerounais depuis la victoire.