CAMEROUN :: NOUVELLE CARTE D'IDENTITE NATIONALE: FIN DE LA GALERE ET LES TRACASSERIES :: CAMEROON

Dans le cadre de la modernisation du système d'identification nationale, le Cameroun s'engage dans un vaste programme de mise à niveau et d'expansion des infrastructures de production et d'enrôlement des cartes d'identité.

1. CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES

3 centres principaux situés à Yaoundé, Douala et Garoua; ces centres sont dédiés à la production des cartes d'identité et à l'accueil du public. Ils nécessitent la construction de bâtiments modernes, sécurisés et équipés des dernières technologies de production.

07 Centres régionaux : Ces centres doivent être construits et équipés pour gérer les opérations d'enrôlement dans les principales régions du Cameroun.

58 Centres départementaux : Répartis dans tout le pays, ces centres nécessitent également des infrastructures adéquates pour l'enrôlement des citoyens.

219 Sites d'enrôlement à rénover : Ces sites existants doivent être modernisés pour répondre aux normes actuelles de sécurité et d'efficacité.

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT:

- Tous les centres et sites doivent être meublés et aménagés avec des équipements modernes pour garantir une collecte de données rapide et sécurisée.

2. DÉPLOIEMENT DES STATIONS D'ENRÔLEMENT

700 stations d'enrôlement fixes: Réparties sur l'ensemble du territoire pour assurer une couverture géographique optimale.

300 stations d'enrôlement mobiles: Pour atteindre les zones reculées et les populations difficiles d'accès, garantissant ainsi l’efficacité du programme.



3. FOURNITURE ET PERSONNALISATION DES TITRES IDENTITAIRES

Documents vierges : approvisionnement en documents vierges.

Nouveau système de personnalisation : Mise en place d'un système de personnalisation des cartes d'identité à la pointe de la technologie, garantissant des titres identitaires sécurisés et difficiles à falsifier.

4. MISE À DISPOSITION DE TERMINAUX D'IDENTIFICATION

1000 terminaux d'identification : Ces terminaux seront fournis aux forces de police pour le contrôle des identités, permettant une vérification rapide et fiable sur le terrain.



5. DÉLAI DE PERSONNALISATION DES TITRES IDENTITAIRES

Délai de 48 heures: La personnalisation des cartes d'identité dans un délai de 48 heures est un objectif ambitieux et unique au monde. Ce processus rapide nécessite des systèmes de production et de logistique extrêmement efficaces et bien coordonnés.

6.MESURES SOCIALES

Légalisation gratuite des dossiers :

- Certificat de nationalité

- Copie acte de naissance