C'est l'objectif du Cameroon Digital Boost ( CD Boost ) qui se tient du 20 juin au 20 juillet 2021 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Une idée originale de Samuel Ervé Mandeng.

La diaspora camerounaise croit sincèrement à l'émergence du Cameroun via le développement du secteur de l'économie numérique. C'est tout le sens des travaux que tiendront les experts de la diaspora camerounaise, afin de booster l'industrie numérique, travailler à des passerelles d'expertises ainsi qu'à des initiatives entre ces derniers et le Cameroun. Les organisateurs de la rencontre de Yaoundé sont boostés par le discours du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse camerounaise, le 10 Février 2021. "Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays", dixit le président de la République, ici repris par les experts du CD Boost. En réponse à cet appel de Paul Biya, est né le concept " Give back to Mama ".

Il sera question pour cette seconde édition du Cameroon Digital Boost de mobiliser la diaspora camerounaise du monde autour du développement du Cameroun. Il est important d'inciter les jeunes Camerounais à étudier la technologie, afin de pouvoir la ramener au pays, par des enseignements et le transfert des compétences. Toute chose qui justifie donc le thème fort à propos de "L'industrie numérique, un atout pour la stratégie nationale de développement 2020 - 2030".

Un mois entier ( du 20 juin au 20 juillet 2021) sera consacré à tous ces objectifs économiques, lors des assises de Yaoundé. La seconde édition du CDBoost entend faciliter des contacts entre Camerounais de la diaspora canadienne en particulier, et Camerounais de la diaspora du monde général. Cela se fera par le biais des conférences, des séminaires devrant au final œuvrer à l'évolution de la société camerounaise, en vue de sa maturité, essor et expansion numérique ; accompagner le gouvernement dans la transformation digitale ; assurer une bonne synergie d'actions au niveau des trois pôles de la révolution numérique : technologique, économique et social. Renforcer le nombre d'experts dans le domaine du digital au Cameroun, contribuer à l'élaboration des stratégies numériques intégrées au processus de croissance des entreprises du secteur privé.

En somme, le CDBoost entend favoriser l'entrepreneuriat numérique dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et de l'intelligence artificielle. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la plateforme décernera des prix aux Camerounais de la diaspora les plus imaginatifs et dynamique dans le domaine de l'économie numérique : "Inspiration Diaspora " devenu un rendez-vous annuel au sein de la Cameroon Digital Boost.

Vivement tous à Yaoundé, du 20 juillet au 20 juillet 2021, pour la seconde édition du Cameroon Digital Boost. La grand-messe dédiée au développement du Cameroun par l'économie numérique. Au regard de la très haute qualité des experts qui vont l'animer, le rendez-vous vaut absolument la peine d'être vécue.