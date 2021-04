CAMEROUN :: Mokolo porte le deuil de l’ex première dame dans la sobriété :: CAMEROON

Dans sa ville d’origine, c’est chacun qui lui rend hommage à sa manière.

Mardi, 20 avril 2021. Il est 14h15 minutes. Alors que le soleil n’est plus au zénith, il est resté particulièrement ardent. Ses rayons arrosent avec sévérité la ville de Mokolo. Une ville qui s’est réveillée avec la triste nouvelle du décès de Germaine Ahidjo. L’ex première dame du Cameroun est morte dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 à Dakar au Sénégal de suites de maladie. A l’annonce de son décès, Mokolo a été plongée dans une atmosphère de tristesse. Cette ville où naquit l’épouse de l’ex président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo, porte le deuil. Au marché, dans les agences de voyage et autres lieux de regroupements, la disparition de Germaine Ahidjo à l’âge de 89 ans alimente toutes les conversations. La maman de la nation comme beaucoup l’appelait ici, était adulée. En dépit du temps relativement long passé loin de sa terre natale (plus d’une trentaine d’années), elle était restée dans les coeurs des populations.

«Avons appris avec consternation le décès de notre grande dame. Quoiqu’elle fût loin, son aura planait toujours sur Mokolo et certains filles et fils en tirer profit. Je l’ai connu quand j’étais tout petit. Je sais qu’elle a beaucoup contribué au développement du Mayo-Tsanaga. La construction de barrage de Mokolo qui alimente aujourd’hui le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava est son oeuvre», témoigne Wandala Tite. Pour cet homme politique, conseiller régional sous la bannière de l’Undp, il convient de rendre des vibrants hommages à Germaine Habiba Ahidjo à la dimension de la générosité qui la caractérisait.

Grâce à Germaine Ahidjo, l’arrondissement de Mokolo en particulier et le département du Mayo-Tsanaga en général a été développé. L’une des réalisations à mettre à son compte, est la route bitumée qui mène dans le quartier Héliport-Mofolé où est située la résidence présidentielle. Elle est déserte depuis plusieurs années. La dernière personne à y avoir habité est la nièce de l’ex première dame.

A quelques encablures de la résidence présidentielle, se trouve la concession familiale de Germaine Ahidjo. Une vieille bâtisse où habitait sa maman jusqu’à sa mort en 1995. Après le décès de cette dernière, quelques membres de la famille y résident à ce jour. C’est ici que le deuil de l’illustre disparue se fait. Mais dans cette concession au quartier Héliport Mofolé, c’est une ambiance quasi ordinaire qui y règne en cet après-midi du mardi, 20 avril. Rien n’indique que la maison porte le deuil. A l’entrée, quelques personnes (des hommes), moins d’une dizaine, sont assises. Aucune voiture ni moto n’est garée devant la concession familiale. Signe qu’il n’y a probablement pas des étrangers dans la maison. A l’intérieur, le reporter de votre journal est accueilli par Yerima Bello. Il est le neveu de Germaine Ahidjo. Il est entouré de quelques membres de la famille, uniquement des femmes.

Une partie est assise sur une natte à l’extérieur et l’autre, dans le salon du bâtiment où a vécu jusqu’à son dernier jour, la maman de l’ex première dame du Cameroun. Ces quelques membres de la famille auxquels sont associés des voisins, sont regroupés pour faire le deuil dans la sobriété et rendre les derniers hommages à celle qui a oeuvré pour le développement du Mayo-Tsanaga. «Nous avons appris la nouvelle de la mort de notre maman par un appel téléphonique. Elle est décédée dans un hôpital à Dakar. Comme vous voyez, spontanément, les membres de la famille se trouvant à Mokolo sont arrivés. Quelques voisins sont aussi arrivés. Nous nous recueillons dans la sobriété», confie Yerima Bello, les yeux larmoyants fixés en direction de la bâtisse construite par Germaine Habiba Ahidjo. «Selon les informations qui nous sont parvenues. Jusqu’à l’heure actuelle, le corps de notre maman se trouve encore dans une morgue à Dakar. La famille attend la réaction du gouvernement. C’est après son inhumation que nous pouvons faire le deuil. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous ne voyez pas les gens venir nous présenter les condoléances. Dans la tradition islamique, c’est quand le défunt est enterré qu’on fait son deuil», explique celui qui est considéré aujourd’hui comme le chef de famille à Mokolo. Ce dernier indique le préfet du département du Mayo-Tsanaga est passé le matin présenter ses condoléances à la famille.

Selon une source proche de la famille, s’il n’y a aucune affluence après le décès de Germaine Ahidjo, c’est parce que les gens sont embarrassés et ne savent pas quelle sera la réaction du gouvernement. Du moment où les restes du président Ahmadou Ahidjo sont encore en terre étrangère au Sénégal. Ainsi, l’embarras, mêlé à la peur a gagné certains habitants de Mokolo.

Joint au téléphone, sa majesté Mohamadou Mourtala Yacouba, lamido de Mokolo a rendu des hommages à Germaine Ahidjo. «J'ai appris la nouvelle du décès de Germaine Ahidjo ce matin. C'est une triste nouvelle avec laquelle nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Vous savez Germaine Ahidjo est une fille de Mokolo. C'est notre soeur en même temps notre maman. Sa mort est une grande perte pour notre département qui est le Mayo Tsanaga et même pour la nation. Donc nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de regret parce que qu'elle a beaucoup fait pour notre département et pour notre pays. C'est une maman qui a beaucoup oeuvré pour le développement du Mayo Tsanaga en général et la ville de Mokolo en particulier. Après la mort de son époux j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Elle m'avait félicité par rapport à mon intronisation en tant lamido et ensemble nous avons longuement échangé sur des sujets liés au développement de Mokolo. Donc je garde d'elle des bons souvenirs. Et je prie Dieu de l'accueillir dans son paradis. Également avec sa famille nous des très bonnes relations. Sa fille Aminatou Ahidjo lors d'un passage à Mokolo est passée chez moi. Et ensemble nous nous sommes entretenus sur beaucoup de sujets».

CONFIDENT DE GERMAINE AHIDJO

Alim Teweché est l’un des confidents de l’ex première dame. L’homme âgé aujourd’hui de 74 ans est entré dans la famille présidentielle en 1961 quand il n’avait que 14 ans. Après avoir obtenu son permis de conduire à 17 ans, il est devenu le chauffeur personnel de la belle-mère de l’ancien président du Cameroun. Apprécié pour son comportement et son sens élevé de la discrétion, il est resté en contact permanent avec Germaine Ahidjo. «J’ai causé au téléphone avec Maman moins d’une semaine avant sa mort. Elle se plaignait de son mal de pied. Elle me disait qu’elle voulait se rendre en France, mais le Sénégal a interdit le vol international à cause de Covid-19. Elle m’a rassuré de ce que malgré son état de santé, elle tient toujours bon.

Comme à notre habitude, nous avons causé de plusieurs autres sujets», confie Aim Teweché. Selon ce septuagénaire, plusieurs projets de développement ont été réalisés grâce à l’ex première dame du Cameroun. Il cite entre autres, la construction et le bitumage de la route Maroua-Mokolo, la construction du barrage de Mokolo, la création de certains arrondissements à l’instar de celui de Hina, la construction des écoles et le recrutement des filles et fils du Mayo Tsanaga dans la fonction publique et l’ascension ce certains d’entre eux dans la haute administration.