Ariane Fotso a été arrachée à la vie par son mari après une bastonnade à la suite d’une dispute conjugale dans un village du groupement Bandjoun dans le département du Koung-Khi.

Ariane Fotso n’a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée hier 20 avril 2021 à l’hôpital Ad- Lucem de Bandjoun. En effet, elle avait été admise dans ce centre hospitalier après avoir été bastonnée par son époux quelques heures plutôt suite à une dispute. Transportée à l’hôpital au regard du choc subi par cette dernière, Ariane Fotso va succomber à ses blessures quelques heures après son admission.

L’auteur de cet acte macabre a pris la poudre d’escampette après avoir été informé de décès de sa victime. Les éléments de la police judiciaire sont aux trousses d’Alain Fotso. A Keng, un village du groupement Bandjoun dans le département du Koung-Khi à l’Ouest, l’affaire est au centre des conversations. Sur la toile, les photos lors de la cérémonie de la signature de leur acte de mariage à la mairie de Pète-Bandjoun en 2020 circulent et font l’objet de nombreux commentaires.

De plus en plus, on enregistre des cas d’assassinats lors des violences conjugales sur l’ensemble du territoire national. En mars dernier, Leslore Ngoueni, âgée de 23 ans, avait été retrouvé assassinée par son époux à la suite d’une querelle conjugale. Selon les témoignages, Gilbert Tiko Kouang habitant de Kontsa’a, une localité du groupement Bamessingué, dans le département des Bamboutos, n’avait pas digéré des propos discourtois de son épouse après qu’il ait pris une bière de trop avant d’arriver à la maison. Dans le but de masquer son forfait, ce dernier va prendre le soin de nettoyer le corps de son épouse inerte avant de l’installer sur le lit conjugal.

Le lendemain, il va alerter son entourage et sa propre en leurs faisant savoir qu’il a découvert son épouse morte dans la chambre au réveil. Malheureusement pour lui, sa fille face aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Babadjou, leur fille témoin de la scène va dénoncer le forfait de son géniteur. Ce dernier répond de ses actes dans les geôles de la prison centrale de Mbouda. Les populations de Keng à andjoun attendent de voir l’auteur de cet autre crime conjugal être extirpé de sa cachette afin qu’il réponde de son acte.