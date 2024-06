CAMEROUN :: Tragédie à Balengou : Un Grave Accident de Circulation Enlève la Vie à Trois Stagiaires d'Entreprise :: CAMEROON

Un grave accident de circulation endeuille plusieurs familles après qu'un camion a fauché trois stagiaires de l'entreprise Américain Électronique à Balengou, dans le département du Ndé, chef-lieu Bangangté. Ces jeunes victimes se rendaient à Balengou pour une installation professionnelle, transformant ce qui devait être des vacances utiles en un véritable cauchemar pour leurs proches.

Un Accident Dévastateur

Le drame s'est produit hier, lundi 17 juin 2024, à Balengou. Les stagiaires de l'entreprise Américain Électronique, basée à la descente de l'école publique Groupe 3, étaient en route pour une mission d'installation lorsqu'un camion les a percutés. Deux d'entre eux sont décédés sur place, tandis que le troisième a succombé à ses blessures à l'hôpital de Bafoussam.

Témoignages et Réactions

Selon les témoignages recueillis sur place, le camion, roulant à vive allure, n'a pas pu éviter les jeunes stagiaires. Les autorités locales, ainsi que les familles des victimes, sont sous le choc. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, mais les premières informations indiquent une perte de contrôle du véhicule par le conducteur.

Les familles des victimes ont exprimé leur douleur et leur incompréhension face à cette tragédie. « Ces vacances utiles se sont transformées en cauchemar », a déclaré un parent endeuillé, rappelant que ces jeunes étaient pleins de vie et d'avenir.

Conséquences et Enquête

Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Le chauffeur du camion a été interpellé et sera interrogé pour comprendre les raisons de ce drame. En attendant, la sécurité routière dans la région de Balengou est remise en question, les habitants demandant des mesures pour prévenir de tels accidents à l'avenir.

Deuil et Solidarité

L'entreprise Américain Électronique a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a promis de les soutenir dans cette épreuve difficile. Une cérémonie de deuil est prévue pour honorer la mémoire des jeunes stagiaires disparus. Les collègues et amis des victimes se sont également mobilisés pour apporter leur soutien aux familles endeuillées.

Appel à la Prudence sur les Routes

Ce tragique accident rappelle l'importance de la prudence sur les routes. Les autorités locales ont réitéré leur appel à tous les conducteurs pour qu'ils respectent les limitations de vitesse et les règles de sécurité routière. Des campagnes de sensibilisation sont prévues pour prévenir de tels drames à l'avenir.

La tragédie de Balengou laisse un vide immense dans le cœur des familles et des proches des victimes. Elle met en lumière la nécessité de renforcer la sécurité routière et de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. En cette période de deuil, toute la communauté se rassemble pour soutenir les familles et honorer la mémoire des jeunes disparus.