CAMEROUN :: Secteur de l'électricité : Eneo foule aux pieds la mise en demeure de l'Arsel! :: CAMEROON

A Douala-Koumassi, les agents Eneo du sercice PNT continuent de convoquer abusivement les abonnés pour des motifs fallacieux de raccordement direct, lignes parallèles, puissance souscrite irrégulière, etc.

En effet, tous les abonnés accusés de fraude ont reçu une copie de la fiche de constat de fraude qui n'est pas contresignée soit par un huissier de justice, un expert technique ou un officier de police judiciaire, en violation flagrante des recommandations de l'Arsel.

Le Bureau du service PNT, très exigu dans lequel deux dames reçoivent tous les abonnés venant des quatre coins de la ville de Douala, est inconfort et inadapté dans le respect de la mesure barrière de distanciation sociale prescrite par les autorités sanitaires.



Des centaines de ménages sont convoqués tous les jours, et ceux rencontrés ce vendredi 16 Avril 2021 expriment leur courroux d'en avoir marre de la longue attente ( 2 heures en moyenne pour les plus patients). Et ce n'est pas tout, l'agacement des usagers est à son apogée avec l'attitude irrévérencieuse du vigile de la société Essoka security posté à l'entrée de ce service, rendant ainsi l'accueil médiocre. Chez Eneo, le client n'est certainement pas roi!

La Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO) dénonce fortement ces agissements de l'entreprise Eneo et invite cette dernière au respect scrupuleux du Règlement du service de distribution publique d'électricité en vigueur au Cameroun.