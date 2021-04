CAMEROUN :: Claude Abé : L’Etat de droit doit cesser d’être un slogan creux :: CAMEROON

Pour le socio politiste et enseignant à l’Université de Douala, beaucoup de personnes vivent de la neutralisation de la loi.

La société camerounaise, du fait d’une tolérance administrative excessive, a atteint ces dernières années un tel niveau de pourrissement que, dans tous les secteurs, la loi est piétinée au nez et à la barbe des autorités. S’agit-il simplement d’un échec de la régulation de la société par la norme juridique, ou alors c’est une situation entretenue pour détourner le peuple de ses véritables préoccupations et aspirations ?

Ce que vous appelez tolérance administrative comme les juristes et une certaine opinion publique, est pour moi en réalité l’une des figures de ce que j’appelle gesticulation institutionnelle qui est l’art de faire semblant d’être en mouvement tout en étant surplace. Ce qui veut dire qu’en face d’un certain nombre de problèmes d’ordre public, les pouvoirs publics les mettent en agenda. On aboutit à une législation. Mais, en réalité les choses ne fonctionnent jamais plus mal qu’avant que ces lois n’existent. Vous parlez de débits de boissons et tout le reste, vous pouvez aussi parler de tous ces secteurs où la loi est faite pour être neutralisée et où l’état officiel n’a rien à voir avec l’état réel à telle enseigne qu’on s’organise à neutraliser la loi pour qu’elle n’ait pas la possibilité de réguler la réalité. Tout ça c’est parce que beaucoup de personnes vivent de cette neutralisation de la loi. Une neutralisation de la loi qui profite à certains individus qui tiennent les manettes du secteur dans la mesure où chaque fois que vous êtes en indélicatesse avec la loi, ça devient un circuit de ponction des prébendes qui, au lieu de profiter à la régulation de l’ordre social, finalement profite à des individus qui se font plein les poches à travers cette clandestinisation du mode de fonctionnement de la réalité très à l’écart de la loi.

Le phénomène est d’autant plus grave qu’on a l’impression désormais qu’il y a une mentalité typiquement camerounaise, celle de ne pas respecter les lois. Elle touche pratiquement deux générations, et on semble avoir atteint un point critique. Qu’est-ce qu’il faut faire pour ramener un minimum de normalité en ce concerne le respect des lois dans la société camerounaise ?

De mon point de vue, l’Etat de droit doit cesser d’être un slogan creux. Il faut véritablement aujourd’hui qu’on arrive à implémenter cet Etat de droit et que personne et aucun secteur ne soit au-dessus de la loi. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut espérer de manière cohérente construire le développement d’un pays, parce que, les lois sont des réponses aux problèmes constatés au quotidien. Elles sont des réponses pour réguler le fonctionnement quotidien et pour le rationnaliser. A partir du moment où on s’organise à les neutraliser, cela signifie que la société fait elle-même le choix de fonctionner en toute irrationalité, loin de la volonté d’assainir la réalité.

Il faut donc désormais, à mon avis, qu’on permette qu’il y ait une auto-saisine, qu’on permette que les citoyens puissent traîner l’Etat au tribunal à un moment. Une fois que le législateur a voté une loi, il est question que les administrations qui sont sur le terrain au quotidien puissent faire ce travail. A mon avis, ça doit être une affaire systémique qui ne doit pas concerner uniquement une structure qu’on mettrait en place qui serait une structure de plus pour nourrir quelques individus. En réalité, il faut un travail d’éducation à la loi, un travail d’éducation, de reddition même des comptes en matière de droit parce que, au bout d’un certain temps, on doit pouvoir faire l’état pour savoir ce que les lois qui ont été votées ont été implémentées et quelles sont les mutations et les transformations qu’elles ont apportées à la société pour résoudre les problèmes qui ont suscité leurs votes.

Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, il se pose aussi le problème de l’indépendance même de la justice ? On a l’impression que le pouvoir judicaire est inféodé à l’exécutif qui a fini par le vider de son contenu…

Assurément, il se pose ce problème du moment où beaucoup de magistrats, malheureusement à leur corps défendant, sont obligés de se faire violence en faisant davantage attention à la manière dont ils vont gérer leur carrière. Les gros poissons qui sont derrière un certain nombre d’activités pour le moins illégales prospèrent. Je vous prendrais un exemple. A un moment donné, vous avez connu un sous-préfet à Yaoundé 1er, Tsanga Foé de regrettée mémoire, qui a fait fermer des églises. Cela s’est déroulé autour de 14h, une heure après, il a été contraint par ses supérieurs hiérarchiques d’aller les rouvrir.

Cela veut dire qu’il y a un certain nombre de bras séculiers qui sont d’une certaine manière hauts placés, qui peuvent agir à la fois, sur la justice et sur l’administration. C’est pour cela qu’il faut arriver aujourd’hui à trouver un mécanisme qui va faire en sorte que ces individus essaient de rendre compte et que l’Etat puisse être assigné au tribunal quand on a ce genre de situation. Et, éventuellement, il faut une séparation des pouvoirs. Tant qu’elle n’est pas effective, véritablement stricte, ce qui montre qu’on est entré dans un Etat démocratique, nous doutons qu’on puisse arriver à garantir cette efficacité au travail de régulation de la société par la norme juridique.

Il y a un autre pouvoir, le législatif, notamment, qui est atone sur ce délitement de la société…

Tout à fait, puisque les deux fonctions du législatif c’est de voter les lois, mais aussi d’assurer un travail de contrôle parlementaire. C’est un volet que le législatif peut aujourd’hui actionner. A ce titre-là, on peut comprendre qu’à un moment donné, ce législatif-là lui-même ne fonctionne pas de manière normale sur cette seconde fonction qui est la sienne. Premièrement, vous voyez l’obésité qui est celle du parti au pouvoir au niveau des deux chambres parlementaires. Ladite obésité s’adosse sur un principe qui est celui de la discipline du parti qui retire toute possibilité d’initiative au Parlement sur un certain nombre de ses prérogatives.

A ce titre-là, on voit bien une mise au pas des institutions. Et puis, il faut troisièmement relever un point important ; vous allez vous rendre compte que ces lois sont rarement des propositions de lois, c’est-à-dire, émanant des parlementaires eux-mêmes. C’est généralement des projets de lois qui émanent de l’exécutif ; et à ce titre-là, cette institution a tendance à fonctionner comme une chambre d’enregistrement. Les parlementaires eux-mêmes ne se sentent pas concernés de ce fait. Leur demander d’assurer un contrôle des actes qu’ils ont votés c’est parfois nier cette absence de culture d’initiative à leur niveau.