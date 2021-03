CAMEROUN :: Lettre à toi, cher médecin :: CAMEROON

Toi qui privilégie le lucre à l'exercice de ta profession ; Toi qui sacrifie des vies humaines pour ton confort personnel ; Toi qui bâcle ton travail et multiplie les canaux d'enrichissement facile ;

Toi qui transforme tes patients en cobayes;

Toi qui prescrits et intoxique à tour de bras pour optimiser tes rétro commissions ;

Toi qui bâcle tes diagnostics et expose des vies par centaines;

Toi qui maintiens abusivement tes patients en hospitalisation pour les saigner financièrement;

Toi qui a recours au chantage financier au lieu de soigner d'abord pour sauver des vies;

Toi qui foule allègrement aux pieds les valeurs morales et éthiques;

Toi qui fais de la médecine une application servile de la théorie académique sans recours à l'intelligence situationnelle ;

Cher ami médecin,

Tu as troqué ta blouse blanche contre ton costume de business man;

Tu as remplacé ton bistouri par ta calculette ;

Tu as changé le serment d'Hippocrate en celui d'hypocrite;

Ta compassion pour tes patients s'est changée en passion pour l'argent ;

Tu as transformé le milieu hospitalier en milieu d'affaires ;

Tes préoccupations sanitaires se sont mutées en performances financières;

Cher ami médecin,

Comment fais-tu pour dormir tranquille chaque soir malgré la multitude de tes forfaits ?

Par combien se comptent les victimes de tes "erreurs" médicales du fait de ta vénalité ?

Dans combien de décès et autres complications comptes-tu mettre fin à tes négligences criminelles ?

Combien de temps encore comptes-tu être un simple agent commercial de l'industrie pharmaceutique ?

Quand comptes tu arrêter de jouer à Dieu en décidant du sort de tes patients ?

Cher ami médecin,

Tu n'inspires plus aucune sérénité, aucun respect ni aucune confiance ;

Tu es devenu un médecin marchand ;

Tu es une tumeur pour le corps médical ;

Tu es un cancer pour la profession ;

Tu es un organe polluant qui nécessite une ablation pour sauver la réputation de la médecine conventionnelle ;

Tu es une plaie béante pour la société, une honte pour l'humanité.

Cher ami médecin,

Ressaisis-toi,

Rachète-toi,

Reviens sur le droit chemin des valeurs nobles qu'inspire ta profession,

Retrouve le chemin de la raison,

Redeviens humain.

Ton ami, ton frère

Paul ELLA

africanrevival2020@gmail.com