CAMEROUN :: La commune de Douala 1er fait ses comptes :: CAMEROON

Des chiffres qui permettent d'évaluer l'action communale ont été présentés lors du 1er conseil municipal de l'année.

C'est la salle des banquets des services du gouverneur qui a servi de cadre à la tenue du conseil municipal de la commune de Douala 1er. Au vu des restrictions dues à la pandémie du Covid 19 le Maire Lengue Malapa s'est vu gracieusement offerte cette salle par le gouverneur de la région du littoral.

Sur des prévisions de 2 757 387 000fcfa , 1 695 893 000 FCFA ont été réalisés soit 61,51% en valeur relative il en ressort une diminution de 215 106 079 FCFA par rapport à l'exercice précédent. Benjamin Mboutou le préfet du département du Wouri dira a cet effet '' 2020 a été une année très difficile avec cette pandémie ,nous ne savions même pas que les recettes allaient être réalisées atteindre ce niveau là me fait penser qu'à Douala 1er on est engagé à aller vers la perfection.''

Malgré ce contexte difficile reconnu par le préfet , de nombreux projets ont tout de même été implémenté et réalisé par la commune d'arrondissement de Douala 1er qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. '' nous sommes une Commune particulièrement résiliente et nous allons poursuivre dans cette lancée parce-que nous avons un certain nombre d'infrastructures à l'instar de la galerie marchande. Notre budget d'investissement nous permettra de construire de nouvelles salles de classe pour l'école maternelle municipale'' expliquera lengue Malapa, Maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er

Au cours de des travaux, le conseil a autorisé le maire a signer des conventions de coopération décentralisées avec l'Union européenne. Ce partenariat avec l'Union européenne va accompagner la commune dans le financement de certains projets.