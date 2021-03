CAMEROUN :: Huawei soutiendra encore les génies de l'Ecole nationale des postes et télécoms pour 03 ans :: CAMEROON

La firme chinoise des télécommunications, et leader mondial dans le secteur, a renouvelé son Mémorandum d'entente signé en 2019, avec l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (SUP’PTIC). C'était le jeudi 25 mars 2021 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

La présence de Huawei le géant mondial des télécommunications aux côtés de SUP'PTIC, a été renouvelée pour une durée de trois ans. Cette institution bénéficiera donc encore ainsi, de la très haute expertise de HUAWEI, pour la formation stratégique de ses tout meilleurs étudiants.

Le renouvellement du Mémorandum d'entente entre Huawei et SUP'PTIC, est plus qu'objectif, car, c'est avec cette grande que, le programme " HUAWEI ICT ACADEMY " a connu sa meilleure moisson parmi les universités et grandes écoles camerounaises partenaires : 06 instructeurs formés ; lesquels ont à leur tour, formé 127 étudiants, dont 39 certifiés HUAWEI ICT ACADEMY. 9 parmi les plus méritants, ont été admis en stage- travail au sein de Huawei Cameroon. Un mérite qui a valu à monsieur Félix WATCHING, Directeur de SUP'PTIC, de recevoir des mains de monsieur Loise Tamalgo, Vice-Président en charge des Relations Publiques pour l’Afrique Sub-Saharienne Huawei Northern Africa Region, le Prix d'excellence pour toutes ces performances particulièrement élogieuses.

Monsieur Félix WATCHING, Directeur de SUP'PTIC

" Nous pensons beaucoup à l'employabilité des jeunes, parce que quand on est formé, il faut qu'on travaille. Les structures existantes au Cameroun feront en sorte que nos étudiants seront immédiatement intégrés. HUAWEI va nous accompagner dans la mise en place des laboratoires, et pourquoi pas nous appuyer pour migrer vers le Big data, et faire des recherches avec nous. Nous croyons que cet accompagnement sera toujours plus poussé ; nous attendons que HUAWEI nous apporte toujours son soutien comme d'habitude, sous la couverture de nos deux ministères (ministère de l'Enseignement supérieur et ministère des Postes et Télécommunications, Ndlr).



Même son de cloche de Huawei qui, par la voix de monsieur Tamalgo a exprimé sa grande satisfaction : " Je voudrais vous dire combien immense est la joie de HUAWEI, de contribuer au développement d'un écosystème numérique au Cameroun. Vous savez avec moi que HUAWEI et le Cameroun ont signé un partenariat stratégique en termes d'infrastructures mais aussi en développement des talents, en septembre 2018 à Beijing en Chine, sous l'instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Ce partenariat signé a engendré d'autres partenariats avec des structures dédiées comme SUP'PTIC. Il est de bon ton qu'après avoir épuisé les formations prévues dans le premier MOU signé avec SUP'PTIC, et que le résultat ait été satisfaisant, que nous revenions aujourd'hui, nous ré-engager avec SUP'PTIC, pour former encore plus d'étudiants. Et c'est le cas de vous le dire, nous prévoyons à travers le partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de former encore 2000 étudiants. Ce MOU est donc une déclinaison de ce partenariat signé avec le MINESUP et HUAWEI et l'État du Cameroun."

Partenaire stratégique du Cameroun dans sa politique de développement de l'économie numérique en vue de son émergence en 2035, HUAWEI, à travers ses programmes de formation que sont " HUAWEI ICT ACADEMY ", " SEEDS FOR THE FUTURE " et " HUAWEI ICT COMPETITION", est depuis 2016, résolument engagé dans la formation des talents camerounais dans les TIC.