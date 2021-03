Les condoléances de la diaspora combattante de Belgique suite au décès de Paul Eric Kingue :: BELGIUM

Nous avons appris avec consternation ce lundi matin 22 mars 2021, la bouleversante nouvelle du décès de Monsieur Paul Eric Kingue, Maire de la Commune de Njombe-Penja, Vice Président des Communes et Villes Unies du Cameroun ( CVUC), Président National du Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau ( MPCN) et promoteur de la télévision SCHOOL TV AFRICA.

Avec la disparition de Monsieur Paul Eric Kingue, le Cameroun en entier et la ville de Njombe-Penja en particulier, perdent un homme engagé à moderniser la ville de Njombé-Penja où il était à la tête de l’exécutif communal. Nous gardons de lui, l'image d'un homme de conviction et de compromis.

Nous, asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, ASMA (Action Solidaire pour Marafa), ASI (Action Solidaire International), le CNI (Collectif National contre l'Impunité), CCL-Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques), la Fondation Moumié... transmettons par cette voie, à la famille biologique et politique de l'illustre disparu, nos condoléances les plus sincères.

Que son âme repose en paix.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021

- Asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine),

- Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun,

- ASI (Action Solidaire International),

- ASMA (Action Solidaire pour Marafa),

- Le CNI (Collectif National contre l'Impunité)

- CCL-Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques)

- La Fondation Moumié