CAMEROUN :: Grandes entreprises : Deux semaines de plus pour payer ses impôts :: CAMEROON

Le Cameroun proroge les délais de paiement des soldes des impôts pour l’exercice 2020.

Le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motazé, vient d’annoncer la prorogation des délais de paiement des soldes des impôts pour le compte de l’exercice budgétaire 2020. Cette décision, précise-t-il dans un communiqué officiel, vise à « accompagner les contribuables dans le contexte de crise sanitaire persistante (Covid-19, Ndlr) et de dématérialisation des procédures fiscales ».

C’est ainsi qu’au lieu du 15 mars 2021, les contribuables relevant de la division des grandes entreprises de la direction générale des impôts ont désormais jusqu’au 31 mars 2021, pour solder leur ardoise auprès du fisc, en ce qui concerne l’année 2020. Dans le même temps, la date du 15 avril 2021 est retenue pour les contribuables relevant des centres des impôts des moyennes entreprises, au lieu du 15 mars 2021, soit une prorogation d’un mois. Les plus grands bénéficiaires de cette mesure gouvernementale sont les contribuables des centres divisionnaires des impôts, qui constituent également le plus gros contingent des contribuables dans le pays. Ceux-ci bénéficient d’une prorogation d’un mois et demi. Ils ont désormais jusqu’au 30 avril 2021 pour solder les impôts de l’année 2020, au lieu de ce 15 mars 2021.