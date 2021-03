FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ : LE GABON LEADER EN AFRIQUE CENTRALE DEVANT LE CAMEROUN

L’étude menée par l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA) place le Gabon dans le top 10 des pays africains en termes de fourniture d’électricité, et à la première place en Afrique centrale avec une couverture estimée à 92%. Devant le Gabon, quelques pays de l’Afrique du nord et des pays du Sud de l’Afrique.

Le territoire gabonais est à 92% électrifié, c’est ce que révèle l’Agence Internationale de l’Énergie. Cette étude de 2019 a été rendue publique le 15 mars 2021. L’offre en électricité pourrait encore croître au Gabon grâce à l’implémentation du plan stratégique de développement. Lequel prévoit des investissements de plus de 300 milliards de FCFA.

Par ailleurs, pour améliorer sa production en desserte d’eau et en électricité, le gouvernement gabonais mise sur le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL) estimé à 77 milliards. Autant d’initiatives qui vont d’avantage booster le secteur de l’énergie dans le pays, avec l’électrification des zones non encore desservies et la réhabilitation de plusieurs installations vétustes.