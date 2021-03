Nestlé Cameroun sensibilise sur le bon usage du sel dans l’alimentation :: CAMEROON

Un symposium de discussion avec la communauté scientifique des cardiologues à eu lieu à Douala. Il portait sur l’importance d’une consommation responsable de sel pour la santé et le bien-être des familles au Cameroun.

Nestlé Cameroun a organisé un symposium le 12 mars 2021 sur le thème: «le bon usage du sel pour une alimentation saine et équilibrée». C’était à l’occasion du 12e Congrès scientifique de la Société Camerounaise de Cardiologie qui s’est tenu du 10 au 12 mars 2021, à Douala. Il a rassemblé, les professionnels de la santé, les experts du gouvernement, les enseignants, chercheurs ainsi que les représentants du secteur privé et les médias.

Ce symposium avait pour objectif de poursuivre la discussion avec la communauté scientifique des cardiologues sur l’importance d’une consommation responsable de sel pour la santé et le bien-être des individus et des familles au Cameroun.

Sous la modération du Dr. Audrey MONKAM, Cardiologue en service à l’Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Douala, le Pr. François ZAMBOU, Chef du Département des sciences physiologiques et Biochimie à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l’Université de Dschang et coordonnateur du Master professionnel en nutrition de santé publique, diététique et éducation nutritionnelle de l’Université de Dschang.

les participants ont été édifiés sur le rôle du sel et ses bienfaits dans l’organisme; les risques et les conséquences d’une sous-consommation ou d’une consommation excessive de sel sur la santé; et les conseils et astuces pour une consommation appropriée de sel dans une alimentation saine et équilibrée au Cameroun.

La consommation excessive de sel est considérée comme l’un des facteurs de risque de l’hypertension artérielle. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS), 1, 13 milliards de personnes dans le monde sont atteintes d’hypertension et les deux tiers vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Au Cameroun, il est estimé que la prévalence de l’hypertension artérielle est d’environ 30%de la population adulte et ce chiffre pourrait passer à 40% d’ici 2025 si rien n’est fait. Dès lors, il est important de promouvoir une consommation responsable de sel au sein des communautés. Le symposium a pu ressortir les points essentiels suivants :

Le sodium est un nutriment essentiel, nécessaire pour le fonctionnement normal des cellules de l’organisme; -L’OMS recommande une consommation inférieure à 5g par jour (soit l’équivalent d’une cuillère à café de sel par jour) afin de prévenir les maladies cardiovasculaires; les professionnels de la santé doivent éduquer les consommateurs sur la nécessité de réduire la consommation de sel au quotidien; -Le sel est bon pour le cœur, mais consommé à l’excès il est un danger pour la santé.

Le compte rendu de ce symposium sera formellement partagé avec les participants au Congrès ainsi que le Ministère de la Santé Publique, le Comité interministériel de lutte contre la malnutrition, la Société Camerounaise de Cardiologie, la Société Camerounaise de Nutrition et toutes les autres parties prenantes. Ce symposium est en droite ligne avec la raison d’être de Nestlé qui repose sur la conviction selon laquelle une bonne alimentation a la force d’améliorer la qualité de vie detous aujourd’hui, ainsi que celle des générations à venir.