CAMEROUN :: Quand les lobbies font des mains et des pieds pour exfiltrer Gervais Mendo Ze, après Inoni :: CAMEROON

Toute communication est manipulation...le cas Mendo Ze n'est pas plus préoccupant que celui des centaines d'autres prisonniers incarcérés dans des conditions encore plus difficiles. Bien que universitaire respecté, ex DG de la CRTV et ancien Ministre, certaines sources contactées au téléphone évoquent la pression flagrante qu'exercent des réseaux sur Paul Biya pour obtenir l'évacuation sanitaire de auteur de "La forêt illuminée".

Convaincu qu'il s'était aveuglément fié voire faire avoir, sur les cas Essimi, Fotso voire Inoni- présentés dans des rapports d'expertise comme très préoccupants, le locataire du palais d'Étoudi ne devrait plus facilement donner son ok, sur des dossiers d'évacuations sanitaires au bénéfice des prisonniers de luxe, parce que ce stratagème semble avoir été érigé en mode par ces derniers.

À ce jour, argumente un avocat qui a requis l'anonymat, tous les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont non pas cloués dans des lits d'hopitaux- mais totalement libres de leurs gestes et faits, très loin de leurs d'évacuations initiaux. Annoncé à l'hôpital américain de Neuilly, l'ancien grand argentier de l'État avait une fois, arrivé à Paris à bord d'un avion médicalisé, prit le premier avion pour les États-Unis d'Amérique.

Évacué au Maroc, Yves Michel Fotso serait tout le temps entre Singapour et certains pays d'Europe. Plutôt qu'en Allemagne où il avait été conduit pour des soins appropriés, Inoni Ephraim serait pour sa part en villégiature à Paris où il vit aux frais du contribuable (de l'État du Cameroun). Biya refuse manifestement de continuer à se faire avoir. Ce sont les mêmes qui l'incitent aujourd'hui à faire évacuer Mendo Ze qui l'accuseront demain, d'exfiltrer les prisonniers de luxe rapporte un membre du comité central du Rdpc.