CAMEROUN :: Camps Sic : 35 000 francs CFA de plus à payer chaque année :: CAMEROON

La société immobilière du Cameroun a produit un nouveau contrat de bail qui réduit à un an la durée du contrat mais permet de le renouveler avec pour conséquence le paiement des frais d’inscription à chaque fois.

Le nouveau contrat de bail des cités SIC à peine présenté aux locataires suscite déjà des remous. Depuis la semaine dernière, des agents de la Société Immobilière présentent le document aux usagers des logements sociaux de Yaoundé. À la connaissance du contrat, des innovations suscitent des interrogations, voire la colère des habitants des camps sic. Ce sont notamment, le renouvèlement annuel du contrat de bail, l’instauration du paiement annuel des frais d’enregistrement et d’assainissement, la révision du coût du loyer ainsi que la durée du contrat et sa résiliation. Le contrat de bail entre un locataire et la SIC dure désormais un an. « À l’expiration du terme fixé par le contrat (1 an en l’occurrence, ndlr), le bailleur se réserve le droit de donner congé au preneur et de mettre ainsi purement et simplement fin au bail », indique le nouveau le document. Autrement dit, en plus de limiter à un an la durée du bail, la SIC dispose du droit de refuser un renouvèlement du contrat, et ce dans le cadre d’un acte extra-judiciaire. Or cette limitation, dans l’ancien contrat, n’existe pas, ce qui donnait la possibilité aux locataires de continuer autant qu’ils le souhaitent dans les cités sic, à condition de s’acquitter de leur loyer mensuel.

C’est de cette première innovation que naît les inquiétudes des locataires et ce pour deux raisons. Dans un premier temps ils craignent d’être à la merci de la SIC, en ce sens « que, nous pouvons nous voir refuser un renouvèlement sans que nous ne puissions porter plainte en justice », fustige l’un des habitants de la Cité verte. D’un autre côté, renouveler le bail chaque année induit à chaque fois le paiement des frais d’enregistrement. Ces frais coûtent 35 000 francs CFA à chaque nouveau locataire. Du fait désormais qu’il faudra constamment renouveler le contrat de bail, les anciens locataires devront à chaque fois payer les frais d’enregistrement.

Or du fait que dans l’ancien contrat la durée du bail n’était pas précisée, les locataires n’avaient à payer qu’une seule fois les frais d’enregistrement, soit à leur première année de location. Selon Ahmadou Sardaouna, directeur général de la SIC, cette révision du contrat de bail vise à mettre les comptes de la SIC en conformité avec les exigences de la loi de finances 2021. « Nous avons constaté que les contrats existants depuis plusieurs années, présentaient des insuffisances. Pour les mettre en conformité avec la règlementation en vigueur certains aspects ont été revisités. La première disposition a été le renouvèlement des contrats chaque année, conformément à la loi de finances et notamment en rapport avec les impôts », a-t-il indiqué dans une interview accordée à Cameroon-Tribune.

71 000 FRANCS À PAYER PAR AN, HORS-MIS LE LOYER

En plus des 35 000 francs CFA de frais d’enregistrement à payer chaque année, le locataire de la SIC versera aussi 36 000 francs au titre des frais d’assainissement. Ces 36 000 ne sont quant à eux pas nouveaux, dans la mesure où, les usagers des cités SIC les payaient déjà, mais de manière mensuelle, à raison de 3000 francs CFA par moi. Ce montant se greffait à la facture du loyer mensuel. Mais, « comme il n’y avait pas de renouvèlement de contrat, les versements de cette prime ne se renouvelaient pas », révèle- t-il. Ainsi, l’article 15 du nouveau contrat prévoir désormais le prélèvement annuel de cette somme, ce qui porte à 71 000 francs CFA, le montant des charges à verser annuellement au compte de la SIC, hors-mis les frais de loyer.

LA SIC PEUT RÉVISER LE MONTANT DU LOYER SOUS UN MOIS

Selon le nouveau contrat présenté aux locataires, la SIC dispose d’un mois pour prévenir les occupants de ses cités sur une éventuelle révision du prix du loyer. Or, d’après l’ancien contrat, il fallait un minimum de deux mois pour prévenir les locataires. C’est autant d’innovations que prévoit le nouveau contrat de bail de la SIC. Malgré les mises en gardes des agents de la SIC aux locataires leur demandant de signer le nouveau code de conduite d’ici le 13 mars prochain sous peine d’expulsion, le directeur général de la SIC a annoncé qu’aucun délai n’a été décidé.

LES LOCATAIRES POURRAIENT DÉSORMAIS PAYER LA TVA

Ce n’est pas inscrit dans le nouveau contrat, mais selon le directeur général de la SIC, les locataires pourraient être appelés à payer 50 % de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de leur loyer. « C’est la SIC qui supporte la TVA des consommateurs des produits SIC. C’est ainsi qu’on évalue les impôts y afférent à hauteur de 500 millions francs CFA par an », a-t-il indiqué. Ce qui d’après le responsable porte à plus de 60 milliards de francs CFA le manque enregistré par la SIC ces dernières années. Pour y remédier, « des pourparlers ont été engagés entre l’État et la Sic pour le paiement d’au moins 50 % de ce montant », a-t-il révélé.