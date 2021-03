CAMEROUN :: MESSANGA NYAMDING S'EN PREND VIOLEMMENT À DES GENDARMES AU NIVEAU D'UN CONTRÔLE ROUTIER :: CAMEROON

La vidéo dure une quarantaine de seconde. À l'intérieur, l'on aperçoit le Professeur MESSANGA NYAMDING accompagné d'une dame. Tous les deux sont en pleine spectacle avec les forces de sécurité au niveau d'un contrôle routier.

Le lieu de la scène reste pour l'heure inconnu à la rédaction de #LeTgvdeLinfo. Dans la vidéo, on peut entendre l'universitaire traiter les gendarmes d'escrocs et sa compagnie tenir un téléphone en main avec lequel elle filme les gendarmes qui s'y opposent. « Demandez-lui. C'est un escroc... Vous n'êtes qu'un petit escroc... Non ! Non ! Mais j'ai refusé. Si je n'étais pas un monsieur instruit... Je suis membre du Comité central... Je m'appelle MESSANGA NYAMDING. Je vous jure Vous allez payer ça. Vous allez payer ça... On va se retrouver devant BETI ASSOMO. Bande de corrompus. », s'offusque le Biyaïste.

À croire à ses déclarations, il aurait été victime d'une tentative d'escroquerie ; mais ceci reste encore à vérifier.