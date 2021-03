CAMEROUN :: Département du Mayo-Banyo : Des manœuvres pour la marginalisation des peuls :: CAMEROON

A l’heure de la redistribution des cartes, des voix s’élèvent dans le département du Mayo Banyo, région de l’Adamaoua. Sont pointés du doigt, les hauts cadres du département qui exercent une influence sur l’administration au détriment des peuls.

La grogne est sourde et la révolte couve. Les peuls dénoncent « Les hauts cadres du parti qui sont dans la haute administration influencent le Préfet et sous-préfets dans le sens de la marginalisation de la la majorité peule vivant dans le département » Toute chose qui fait remonter l’ire au sein du département qui se présente comme l’Adn du parti dans l’Adamaoua. Et des voix s’érigent « Nous constituons la majorité des populations 80 pour cent, nous votons pour le Rdpc, nous finançons le Rdpc. Mais nous sommes marginalisés à cause d’une élite conservatrice »

Bien plus, dans une lettre du président de l’Ojrdpc Mayo Banyo Nord au comité central du Rdpc, les jeunes redoutent un Risque de soulèvement des jeunes dans l’arrondissement de Banyo. Ils dénoncent Les autorités administratives qui devraient contribuer à la résolution de conflits en sont plutôt les promoteurs. Ils à la solde de telle ou telle élites chez qui ils aspirent d’avantages sur le plan financier que professionnel. De la base au sommet, l’information sur la situation réelle sur le terrain est tronquée « Les rapports des autorités sont truffés de mensonges et de volonté d’imposer une autre classe d’élites politique favorable aux commanditaires des dits rapports bien connus et tapis dans l’ombre »

La conséquence de cette situation délétère, toute initiative de la jeunesse est étouffée par les partisans du statuquo et l’administration locale. L’illustration est faite par Le sous préfet de Banyo, Boubakari Farikou. Dans une correspondance datée du 31 Décembre 2020, portant interdiction de la tenue des manifestations publiques projetées les 8 et 9 janvier 2021 par l’association dénommée Tabital Pulaku à Banyo. Avec pour motif, le risque élevé au trouble à l’ordre public. Et pourtant, on rassure que l’Association Internationale de la Promotion de la Culture Peule est purement culturelle. Cette assemblée générale ordinaire avait pour seul point essentiel l’installation du bureau départemental. Il faut noter que cette association est présente partout sur le territoire Camerounais et au-delà.