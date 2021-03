CAMEROUN :: Eau, gaz, électricité : Les prix augmentent à Douala et Yaoundé :: CAMEROON

Toutefois, en janvier 2021, et comparativement au mois de décembre 2020, l’Indice des Prix à la Consommation finale des ménages augmente de 0,1%, dans les deux principales villes du pays.

L’Institut National de la Statistique (INS) vient de publier sa traditionnelle note sur l’évolution des prix à la consommation finale des ménages. A Douala en janvier 2021 Les prix du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+1,0% après +0,4% le mois précédent) accélèrent. Les prix des articles d’habillement et chaussures ralentissent (+0,3% après +0,4% le mois dernier), ceux des loisirs et culture rebondissent (+0,2% après -0,1% le mois précédent).

Les prix des produits alimentaires quant à eux diminuent de 0,1% après avoir augmenté de 0,1% le mois dernier. Les prix du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » progressent en relation avec l’augmentation des prix du loyer effectif payé par les locataires (+0,6% après une stabilité le mois précédent), ainsi que ceux des combustibles (+6,3% après +3,6% le mois précédent) notamment le charbon de bois et le bois de chauffage. L’augmentation des prix des articles d’habillement et chaussures est à mettre en lien avec la hausse de 0,2% des prix des vêtements (vêtement de dessus homme, vêtement enfant et nourrisson) et de 0,9% des prix des chaussures diverses (chaussures hommes, chaussures enfants).

Léger repli des prix des produits alimentaires à Yaoundé

En janvier 2021 et comparativement au mois dernier, l’Indice des Prix à la Consommation finale des ménages recule légèrement (-0,1% après +0,1% le mois dernier) dans le sillage des prix des produits alimentaires (- 0,1% après +0,1% le mois précédent) ainsi que ceux du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (-0,4% après une stabilité le mois précédent). Les prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (+0,3% après avoir été stables le mois précédent) accélèrent et ceux des articles d’habillement et chaussures augmentent moins fortement que le mois dernier (+0,2% après +0,5%).