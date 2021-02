CAMEROUN :: Yaoundé : Des morts à la pelle sur les rails :: CAMEROON

C'est le commissaire spécial des chemins de fer de Yaoundé ( capitale politique du Cameroun) qui, donne l'alerte dans une note d'information.

Selon ce haut gradé de la police camerounaise, les trains ont fait trois morts sur la voie ferroviaire. Il s'agit dans un premier temps, de deux corps de jeunes gens de sexe masculin, et âgés d'environ 20 ans. Ils ont été tués par un train marchandise en provenance de Douala ( capitale économique du Cameroun), et à destination de Ngaoundere ( région de l'Adamaoua au Cameroun). La tragédie se déroule le 17 février 2021, au niveau du Point kilométrique 228 + 494. Les corps des deux victimes du reste non identifiées, ont été déposés au funérarium de l'hôpital central de Yaoundé.

Le commissaire de police spécial des chemins de fer de Yaoundé porte encore à la connaissance du public, une autre tragédie. C'est la mort d'un homme avoisinant 40 ans, et déchiqueté par un train marchandise en provenance de Ngaounderé. C'est au niveau de Pk 252 +280, que l'homme qu'on dit finalement âgé de 37 ans, s'est fait tuer par le train. Les restes de sa dépouille, ont été gardés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé.

Toute famille étant sans nouvelles de ses membres se trouvant dans cette fourchette d'âge, et ce depuis le 17 février 2021, est invitée à se rapprocher du commissariat spécial des chemins de fer de Yaoundé, pour diligences aux fins de reconnaissance des corps de ces personnes tuées sur les rails par des trains marchandises.