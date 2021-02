CAMEROUN :: Vols domestiques : Camair-co baisse ses prix de 10% :: CAMEROON

La réduction tarifaire concerne les lignes septentrionales de la compagnie aérienne dont les activités ont timidement repris le 12 octobre 2020.

C'est l 'une des premières mesures commerciales de la nouvelle équipe dirigeante à la Cameroon Airlines Corporat ion (CamairCo), depuis sa nomination le 7 janvier 2021. La compagnie aérienne camerounaise off re désormais un rabattement de 10% sur ses tarifs de vols domestiques. La baisse tarifaire concerne exclusivement, d'après les responsables de cette entreprise, les trois régions septentrionales du Cameroun : le Nord (Garoua), l'Adamaoua (Ngaoundéré) et l'extrême-Nord (Maroua).

L 'objectif de cette dévalorisation tarifaire vise principalement à stimuler le trafic aérien vers ces régions fortement frappées par une crise sécuritaire, celle de l'extrême-Nord notamment. Mais aussi, à relancer les activités de la compagnie aérienne après un arrêt de vols. Des statistiques de 2016 placent en effet les aéroports de Maroua-Salak et Garoua au 3ème rang en termes de volume de trafic aérien domestiques au Cameroun (38%), derrière l'aéroport international de Yaoundé- Nsimalen (37%) et Douala (27%). D'après les mêmes données, Camair-co a transporté en 2018, 343.000 passagers. Les lignes septentrionales y enregistraient 104.000 passagers, soit 30% du volume total réalisé par la Camair-co. La réduction de tarif décidée par le management de la compagnie nationale, à l'intention du Grand Nord, n'est pas inédite.

Ernest Dikoum, l'ancien Directeur général avait déjà procédé, en 2017, à une réduction tarifaire de 20% au départ de Maroua, Garoua et Ngaoundéré. En application, le passager en provenance de Ngaoundéré déboursait la somme de 68.840 FCFA pour rallier Yaoundé. Au 23 février 2021, le vol « promo » aller et retour Camair-co, Douala-Ngaoundéré, se négocie « à partir de » 79.640 FCFA. 133.640 FCFA pour la ligne Douala-Maroua. Douala-Garoua est tarifé à 120.440 FCFA. Au départ de Yaoundé, le passager devra désormais débourser à destination de Garoua la somme de 120.440 FCFA (aller et retour), 133.640 FCFA à destination de Maroua, et 79.640 FCFA pour la ligne Yaoundé-Ngaoundéré. Après une période de cessation temporaire d'activités, la Camair-co semble retrouver un nouveau souffle depuis le 12 octobre 2020, date de reprise du trafic.

La stratégie des nouveaux gestionnaires de la compagnie aérienne camerounaise se base en effet sur la redynamisation des lignes domestiques, conformément au plan de relance à court terme de la compagnie aérienne qui croule sous une dette de plus de 110 milliards de FCFA. On se souvient que le 14 juillet 2020, dans une correspondance adressée par le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République au Premier Ministre, le Président de la République instruisait l'ouverture du capital de la Camair-co à un partenaire privé :

« le Chef de l’État demande au Premier Ministre, Chef du gouvernement, d’élaborer en urgence, en collaboration avec le Ministre des Transports, le Ministre des Finances, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Camair-Co et la Ccaa (Cameroon civil aviation authority), un plan de restructuration, de relance et de développement de la compagnie, dans l’optique d’ouvrir son capital social à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé, conformément à l’article 5 du décret du 11 septembre 2006, portant création de la Camair-Co », indiquait la correspondance.

Par la même, le Chef de l'État rappelait qu'une allocation de 15 milliards de FCFA avait été autorisée afin de sortir la Camair-co de sa zone de turbulence. Pour reconstituer sa flotte et devenir compétitive, la Camair-co se doit urgemment d'assurer la maintenance de l’un de ses Boeing 737-700 NG, acquérir deux aéronefs Dash Bombardier Q400, et procéder à la location de deux moteurs de dépannage du Boeing 737-700 NG. C'est dans cette dynamique que Camair-co réceptionnera, le 25 septembre 2020, un Boeing 737 de la compagnie ukrainienne Johnny K. Acquisition en leasing rendue possible grâce une intervention financière décisive du Ministère des Finances a hauteur de 3 milliards de FCFA. La compagnie dispose officiellement de 6 aéronefs (1 Boeing 767-ER, 2 Boeing 737-700, 2 MA60, 1 Dash Q400).