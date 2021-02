CAMEROUN :: Voya Health Cameroon : Une réponse aux évacuations sanitaires précaires

Fruit de la coopération turco-camerounaise, cette agence de prestation de soins de santé a présenté hier jeudi 18 février à Yaoundé, sa vision essentiellement basée sur une évacuation sanitaire fiable.

Traitement du cancer ; greffe du foie et des reins ; greffe de la moelle osseuse ; greffe de la cornée ; dialyse ; orthopédie, traitement implantaire ; chirurgie de la cataracte et chirurgie esthétique sont autres services innovants et salvateurs que propose Voya Health Cameroon à travers 03 grands services à savoir l’unité médico-chirurgicale ; l’unité de médecine interne et les soins et prothèses dentaires. Fruit de la saine coopération qui existe entre le Cameroun et la Turquie, cette agence de prestation basée au Cameroun vient offrir une lueur d’espoir aux nombreux cas cliniques désireux de bénéficier d’une évacuation sanitaire d’urgence. « Le désir profond de Voya Health Cameroon est de créer un pont entre les malades du Cameroun et les structures sanitaires hautement qualifiées en Turquie. Ainsi, nous offrons un accès facile à l’obtention d’un visa pour la Turquie à travers Voya visa, surtout en ce qui concerne les évacuations sanitaires d’urgence privilégiant une prise en charge rapide et efficace », confie Mansour Abdoul Salam, président directeur général de Voya Health Cameroon.

En outre, ladite agence assure un hébergement personnalisé et chaleureux aux patients et leurs familles. Une véritable aubaine dans le paysage sanitaire du Cameroun qui permettra désormais aux familles victimes de cas graves de vivre un suivi et une prise en charge de qualité, dans une environnement de précarité où l’hôpital est devenu une source d’affolement et d’anxiété, qu’un ilot de paix et de bien-être. « Nous sommes heureux de proposer cette offre de soins de qualité aux malades du Cameroun. À travers l’expertise et le soutien de l’Etat turc, nous mettrons un plateau technique de qualité à la disposition de tous, pour sortir des clichés de précarité que nous vivons », rassure le Pdg.

Rapport médical

Sur la page Facebook officielle de Voya Health Cameroon, on peut découvrir la liste des documents requis pour obtenir le visa turc dans le cadre des visites médicales. Il s’agit d’un formulaire de demande de visa dûment rempli et signé, avec une photo en pièce (remplir tous les espaces sur le formulaire) ; une copie de la page du passeport sur laquelle votre photo se trouve, une réservation du vol ; une réservation d’hôtel ; une lettre d’incitation de la clinique / Hôpital en Turquie : (originale et photocopie) ; un rapport médical du docteur traitant, une Attestation de travail ou contrat de travail ; un bulletin de paie des trois derniers mois ; une attestation de domiciliation bancaire personnelle signée par un cadre de la Banque et le relevé de compte bancaire personnel, avec un solde de trois millions de Fcfa.