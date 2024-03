Cameroun :: La Sénatrice Mamy Nyanga Offre Des Ordinateurs Aux Handicapés Visuels Du Cjarc De Coco Bertin :: Cameroon

Dame de cœur soucieuse de son prochain, la sénatrice Françoise PUENE n'est pas a sa première œuvre sociale. Grâce à plusieurs œuvres caritatives à travers le Cameroun, le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique a fait de MAMY NYANGA l'ambassadrice de Youth Connect. À l'occasion de la 58ème édition de la fête de la jeunesse et dans le cadre de l'inclusion sociale. Mme le sénateur Françoise PUENE (MAMY NYANGA ) offre aux déficients visuels de la ville de Yaoundé une formation de 02 jours aux métiers du numérique, et des dons en matériels informatiques (Laptops) et desktops au siège du CJARC à Ekié un quartier de Yaoundé.

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun a pour objectifs de sensibiliser sur les problèmes des personnes handicapées de la vue et plus particulièrement les familles ayant en leur sein un déficient visuel; former les personnes handicapées de la vue afin de les rendre indépendantes sur le plan socio-économique;

développer les activités génératrices de revenu; promouvoir le développement de la femme et de l'enfant handicapes de la vue; promouvoir le sport et la culture chez les personnes handicapées de la vue.

Ce geste plein d'amour procure beaucoup de joie chez le fondateur et directeur de cette institution COCO Bertin.

MAMY NYANGA a couplé cette remise de bons en formant des handicapés visuels en informatique par le biais de l'Institut Africain d'informatique. Une cérémonie qui a réuni, MOUNOUNA FOUTSOU

Ministre de la Jeunesse et de l'éducation Civique, le Représentant Résident de l'IAI monsieur Armand Claude ABANDA et d'autres acteurs. Un accord pour la formation continue des pensionnaires du CJARC a été signé.