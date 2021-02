CAMEROUN :: Près de 2000 PHD dans les rues de Yaoundé ce mardi pour exiger le départ de Fame Ndongo et SM.Fouda :: CAMEROON

Les rues de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, seront prises d'assaut le mardi 16 février 2021, par près de 2000 titulaires du Doctorat ou du PHD.

Ces derniers prendront d'assaut l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur, ainsi que celle des services du Premier ministre pour, exiger le départ de Jacques Fame Ndongo, le ministre l'Enseignement supérieur (Minesup), et celui de Séraphin Magloire Fouda le ministre, secrétaire général des services du Premier ministre.

Le mouvement d'humeur de ces universitaires dont la majorité est jeune, fait suite à la violation des règles de recrutement spécial d’Assistants dans les universités d'État. En effet, le chef de l'État, avait ordonné le recrutement spécial de 2000 enseignants d'université. Il s'agit exclusivement des titulaires du Doctorat ou du PHD, et n'étant pas âgés de plus de 45 ans. La première phase a eu lieu en 2019, avec 1200 Assistants recrutés. Pour ce qui est de la deuxième phase, celle de 2020 dont les résultats du recrutement étaient attendus depuis le 13 novembre, 500 enseignants devraient être enrôlés.

Mais alors que le processus était déjà à son terme, Séraphin Magloire Fouda qui selon certaines indiscrétions ne profiterait que du manque de personnalité de Jacques Fame Ndongo le Minesup, en violation totale de la procédure de recrutement, a unilatéralement, choisi de changer les règles du jeu, en écartant les fonctionnaires, dont ceux même des ministères de l'Enseignement supérieur, des Enseignements secondaires et de la Recherche scientifique et technique, alors que le texte du chef de l'État ne le dit nulle part. Pour preuve, pour le recrutement de 2019, l'on retrouve plus de 300 Agents de l'État, donc d'anciens professeurs des lycées. Pour Séraphin Magloire Fouda le secrétaire général des services du Premier ministre, seuls les fonctionnaires issus des secteurs pharmaceutique, médical et biomédical, sont autorisés à candidater pour un poste d'enseignant dans l'une des huit Universités d'État du Cameroun. Un changement de règle du jeu apporté à fin du processus, alors que les 1800 candidats, ont déjà tous déposé leurs dossiers, et dépensé de l’argent dans les diligences (pièces à légaliser).

" Le vrai problème du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le manque de personnalité de Jacques Fame Ndongo. Il n'a pas de personnalité ; raison pour laquelle le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, est le vrai patron de notre ministère. Monsieur Fame Ndongo est un homme très docile et sans poigne pour pouvoir défendre son ministère. Il s'incline devant tout. Il est incapable de dire non à certaines décisions provenant du ministre, secrétaire général des services du Premier ministre", nous confie un haut cadre du ministère de l'Enseignement supérieur qui par crainte de représailles, a strictement requis l'anonymat.

Selon nos informations, 1800 dossiers de candidatures ont été déposés, en vue du recrutement de 500 Assistants dans les huit universités d'État. "Il aurait été bon de laisser les listes comme envoyées par les recteurs et vice-chancelors des universités, plutôt que de chercher à les tripatouiller dans les services du Premier ministre", pense un chef de département de l'université de Buea.

Demain, mardi, 16 février 2021, les 1800 candidats aux postes d'Assistants d'université, descendront dans les rues de Yaoundé pour, demander au chef de l'État Paul Biya qui est de plus en plus à l'écoute de la jeunesse, de se débarrasser de deux ministres qui sapent ses actions : Jacques Fame Ndongo et Séraphin Magloire Fouda. Voilà deux hommes qui dressent les universitaires contre Paul Biya. Et lorsqu'on sait que la majorité des titulaires des Doctorats et PHD se recrute parmi les jeunes, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou, est aussi interpelé.