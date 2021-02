CAMEROUN :: Le retour de Mamadou Mota célébré à Tokombéré. :: CAMEROON

Plusieurs populations de la ville sont venues accueillir le vice-président du MRC après sa sortie de prison.

C’est une foule en liesse qui a accueilli la délégation conduite par Maurice Kamto, le leader du MRC à Tokombéré, dans le département du Mayo-Sava. La joie des milliers de personnes venue s d e divers cantons de l’arrondissement de Tokombéré pour voir, admirer, toucher leur frère et fils était perceptible dans les visages. Mamadou Mota a été accueilli comme un enfant prodige.

Des milliers de personnes ont vécu le retour de leur du 1er vice-président du MRC qui a été p rivé de liberté pendant 21 mois. Il était 13h lorsque le cortège de Mamadou Mota a été annoncé dans la ville, « Il est là. Notre grand-frère bien aimé est là » lance un adolescent en pleur qui coure derrière le véhicule de Mota, malgré la difficulté pour ce véhicule à trouver de l’espace pour faufiler dans la foule. D’autres vieillards saluent la promesse ténue de Maurice Kamto, faite il y a quelques mois à cette même place de fêtes de Tokombéré, celle de ramener Mota à sa famille de Tokombéré, dans le Mayo-Sava, à l’Extrême-Nord.

Pour arriver à Tokombéré, le cortège du vice-président national du MRC a dû faire des escales à Frolinat, Zamai, Lalaway, des localités qui jonchent le chemin de Tokombéré. Un bain de foule est perceptible à chaque étape. Des femmes au foyer, des vieillards et des jeunes viennent partager leur joie avec celui qu’ils appellent le « Héros ». C’est d’abord le secrétaire de la fédération communale du MRC de Tokombéré qui a été le premier à la prendre la parole pour remercier la délégation conduite Maurice Kamto. « Vous êtes un homme d’honneur, vous êtes un homme de parole. Tokombéré, l ’Extrême-nord et le Cameroun vous dit merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour la renaissance » a déclaré Ferdinand Tsyankaba, le secrétaire communal du M rc à Tokombéré. Par la suite, c’est un adolescent de 13 ans qui, dans un message au nom des enfants de Tokombéré a voulu répondre aux menaces de Cavaye Yéguié Djibril, le président de l’Assemblée nationale, qui a interdit aux populations de sortir accueillir Mamadou Mota.

« La graine que tu as semée est entrain de germer en nous. On ne po urra jamais nous interdire de dire ce que nous pensons, de parler quand nous voulons. Oui, Mota, il y a déjà un et il y aura des millions de Mota à Tokombéré et partout au Cameroun » lance Arouna Samuel l’adolescent. Pour le père de Mamadou Mota, la joie de revoir son fils est immense mais, tout le mérite de sa libération revient au professeur Maurice Kamto.

« Mon fils est là, notre fils est là. Les mots me manquent et je ne peux que vous dire merci d’avoir tenu à votre parole. Je ne peux que prier Dieu pour que votre combat pour la renaissance de notre pays continue et connaisse l’aboutissement que vous voulez » a déclaré Etienne Kaskava, l’oncle de Mota. Quant à lui, Mamadou Mota s’est voulu clair et précis. Le combat va continuer et la renaissance du Cameroun est un travail commun. Le vice-président national du MRC a saisi l’occasion pour dénoncer l ’inertie, la mal gouvernance du Cameroun.