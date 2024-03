Cameroun :: Puissance 237 : La Stratégie De Commerce Au Crible :: Cameroon

Ce programme du Cavie a mobilisé des experts du commerce le 27 février dernier pour une consultation à l’effet de construire une stratégie de puissance régionale à l’horizon 2025-2035.

Centre africain de veille et d'intelligence économique (Cavie). Il est environ 11 heures le 27 février courant. Les rayons du soleil qui tombent sur son campus. Les participants prennent place dans la salle climatisée parée de ses nouvelles décorations : un tableau de projection de près de trois mètres sur deux ; tout près les drapeaux du Cavie et du Cameroun ; un vidéo projecteur relié à un ordinateur portatif ; mais surtout des chaises de bureau disposées derrière des tables vitrées.

Le président du Cavie, Guy Gweth et son coéquipier, Mathias Mondo, donnent un cours magistral sur la stratégie du Cameroun en matière de commerce. Il est question d’examiner les axes visant à convoquer les forces du pays pour ainsi définir son influence régionale et sous régionale à l’horizon 2025-2035. Plusieurs journalistes de la presse nationale sont mobilisés et ont conscience d’être des témoins de l’histoire économique du Cameroun dont l’une de ses belles pages s’écrit au Cavie. Parmi les experts, l’on retrouve le directeur qualité et durabilité à l’Office national du cacao et du café (Oncc), Elie Bertrand Mutngi ; de l’inspecteur vérificateur à la brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes, Doris Onana Manga ; du sous-directeur de la métrologie au ministère du commerce (Mincommerce), Djona Guidang par ailleurs inspecteur principal des prix, poids et mesures ; du cadre à la direction du commerce extérieur au Mincommerce.

Le Cavie avait à cœur de mettre l’assistance au même niveau d’information et de compréhension sur le contenu de la thématique générale « Cameroun : construire une stratégie de puissance régionale 2025-2035 » ; surtout comment le ministère du commerce peut-il capitaliser l’expertise du Cavie. Le principal questionnement a été ce que le Cavie fera alors que l’Etat du Cameroun dispose déjà d’une boussole, notamment sa stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 (Snd 30), née des cendres du défunt Dsce (document de stratégie de croissance et l’emploi).

Consultations et préconisations

Pour le Cavie, la démarche est de mettre à la disposition du Mincommerce des outils d’aide à la décision, à travers la collecte et analyse d’informations stratégiques, l’évaluation des politiques commerciales et l’identification des marchés porteurs ; de renforcer la compétitivité des entreprises camerounaises pour l’appui à la recherche des partenaires, la promotion des produits camerounais à l’étranger ; la protection des intérêts économiques du Cameroun à travers la surveillance des pratiques anticoncurrentielles, la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, la négociation des accords commerciaux.

Dans le contexte de hausse inattendue du prix du kilogramme du cacao qui est passé de 1000 Fcfa à plus de 3300 Fcfa, Elie Bertrand Mutngi voit bien le rôle que peut jouer le Cavie ; d’abord pour avoir la bonne information si jamais le prix venait à chuter ou pour voir comment se comporter dans ce cas d’externalité positive. « Je suis venu, j’ai vu, j’ai appris. Le Cavie a simplifié ma compréhension de l’intelligence économique. Il devra beaucoup nous apporter à l’Oncc », a-t-il réagi après l’exposé de Guy Gweth et de Mathias Mondo. Pour le président du Cavie, les consultations et des préconisations auprès de 37 ministères vont se poursuivre pour que « si nous n’atteignons pas la lune, nous tomberons au moins sur les étoiles ».

Photo-légende : Campus Cavie, 27 février 2023.