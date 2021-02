Belgique- Cameroun, Mbeuh Nana Merlin « Il faut perpétuer la célébration de la jeunesse » :: BELGIUM

D'origine camerounaise, il vit au pays du Mannekenpis depuis 2001. Directeur général de la société de transport « WakaWaka Car Sprl » active à Bruxelles et à Paris, il se souvient de la fête de la jeunesse d’antan.

« Les souvenirs que j'ai de la fête de la jeunesse au Cameroun, depuis 1966, c'est un grand jour marqué par d'intenses activités réservées à la jeunesse camerounaise. Le principal souvenir pour moi c’est le grand défilé du 11février au matin, mais avant cela j'avais été toujours marqué par cette effervescence d'entraînement au défilé et aux activités culturelles intra scolaires qui précédaient le jour de célébration de la jeunesse. La veille, dès 20heures, j’attendais toujours le message adressé par le président SE Paul Biya à la jeunesse camerounaise », relate Mbeu Merlin Nana

Mbeuh, qui poursuit : « Aujourd'hui, encore, je garde le souvenir et la contraction de son discours rituel, surtout cette fameuse phrase « la jeunesse est le fer de lance de la Nation ». "Les jeunes que nous étions profitions de l'occasion, la veille, de bien se vêtir, d’aller au bal de jeunes dans les discothèques, sans oublier les soirées organisées pour la circonstance ».Une tradition entretenue un moment sur la terre du roi Philippe.

« Doléances »

« En Belgique, ces dernières décennies, la fête de la jeunesse était marquée par la tenue d'une semaine culturelle par la JECAP, association des jeunes étudiants camerounais de Mons, Louvain La-Neuve, Bruxelles, Louvière, Leuven... Cette semaine était habituellement couronnée par une soirée dansante à Birmingham palace ou à la salle Belgacom, animée par des grands Disk Jockey de renom comme DJ Willy Mix, Manu Killer, Patcool et autres. C'est dans cette convivialité que cette rencontre traditionnelle perpétuait des connaissances, des échanges, et d'autres y trouvaient leur fiancé », affirme Merlin, notant : « Aujourd'hui en Belgique, nos jeunes ne connaissent pas ce qu’on appelle défiler devant son autorité consulaire qui est l'ambassadeur. Et je pense que dans le futur, il faudrait à tout prix que l'ambassade contribue à perpétuer cette tradition camerounaise de fête de la jeunesse par un défilé en Belgique. Ceci est possible à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun vue la grandeur de la superficie des locaux », même si comme le reconnait Merlin : « Ces deux dernières années ont été très tristes avec la Covid19 ».

Les défis qui se posent à la jeunesse camerounaise du royaume de Belgique ne manquent pas :« Fédérer toutes les associations des jeunes étudiants, afin de constituer un capital inestimable et résorber en com- munauté leurs problèmes habituels :accès au logement, prise en charge, titre de séjour, renouvellement de séjour maladies, rapatriement, décès... », Suggère Merlin, avant de déclarer : « Cette synergie ne devrait plus seulement rester vaine. L'ambassade du Cameroun devrait aussi s'imprégner et aider les étudiants du plat pays (Belgique, Ndlr). Les étudiants n'ont plus des bourses comme jadis. Ni d'aide avec la crise sanitaire actuelle. Les jobs étudiants devenus aussi rares. Ils ont besoin d'être assistés. Les défis pour ces jeunes en retour c'est d'étudier jusqu'à l’obtention de leur diplôme, travailler ici ou rentrer travailler et servir son pays. Le souhait d'un parent étant de voir sa progéniture réussir, le grand défi est de ne pas se faire dérouter (vol, prostitution, dealer, secte etc.), mais d’atteindre ses objectifs ».