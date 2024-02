Monde Entier :: Tendances Tiktok Dans La Promotion Des Jeux :: World

TikTok est l’un des plus importants phénomènes sociaux. Aujourd’hui, ce app est en tête du classement des réseaux sociaux sur lesquels les utilisateurs passent le plus de temps. Ce qui fait le pouvoir de cette plateforme, c’est sa capacité à offrir une large visibilité, et aujourd’hui, le secteur du jeu en tire profit.

Découvrez dans cet article, les tendances TikTok dans la promotion des jeux.

TikTok : 5eme réseau social le plus utilisé au monde

Au cours de ces dernières années, le réseau social chinois TikTok a connu un succès fulgurant, lui permettant de se hisser dans le top 5 du classement des médias sociaux les plus utilisés sur Android. Selon un rapport publié par Meltwater et We Are Social en avril 2023, ce média occupe la 5ème place du classement, derrière WhatsApp et YouTube qui sont respectivement 1ᵉʳ et 2ème.

En Afrique subsaharienne, TikTok est même classé 2ème réseau social le plus utilisé, juste derrière Facebook. Cela démontre que cette plateforme fait partie des tendances actuelles. Pour tous les secteurs d’activités et même les Casinos sur internet comme Verde Casino en ligne , cela offre d'intéressantes opportunités. Il aide à avoir une importante visibilité. TikTok offre même un dispositif adéquat pour la promotion de jeux.

Le pouvoir des hashtags

La première force du réseau social TikTok réside dans les hashtags. On connaissait déjà leurs rôles grâce aux plateformes comme Instagram et Twitter. Et, c'est l’un des premiers éléments à exploiter quand on désire promouvoir des jeux sur ce média social. Désormais, ce réseau social est utilisé comme plateforme de streaming par bon nombre de gamers. Les utilisateurs peuvent publier des scènes de jeux pour attirer des fans.

Voici, par exemple, quelques tags populaires pour la promotion de jeux sur TikTok :

#gaming ;





#gamer ;





#videogames ;





#games ;





#gamingcommunity





#pubg





#esports

Avec ces tags, il est possible de faire apparaître son contenu dans les résultats de recherche sur TikTok, quand ces termes sont utilisés. Cela favoriserait également la diffusion des vidéos auprès des personnes abonnées à ces hashtags.

TikTok et le caractère humain dans la promotion des jeux

L’un des facteurs incroyables qui fait de TikTok un bon outil pour la promotion de jeux, c’est le caractère humain. Dans un premier temps, ce réseau favorise très bien les interactions avec le public. Grâce au live, les gamers peuvent filmer et diffuser leurs scènes de jeux en direct. Les utilisateurs peuvent interagir en faisant des commentaires, en envoyant des cadeaux, des émojis, etc.

Un autre aspect du caractère humain sur cette plateforme est la section Pour Toi. Cette dernière permet de retrouver d’illustres inconnus. Pour les créateurs de contenu, cela promeut la découverte de leurs vidéos par un public encore plus large et diversifié. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité impossible à contrôler par les promoteurs de jeux, elle fonctionne grâce au machine learning. L’algorithme analyse les comportements des utilisateurs et propose vos contenus gaming aux personnes susceptibles d'apprécier.

Publier régulièrement pour mieux promouvoir les jeux

L’un des principes clés de la réussite sur les réseaux sociaux est la constance dans les publications. TikTok n’échappe pas à cette règle. Comme promoteur de jeux, si vous voulez réussir sur ce média, vous devez prendre l’habitude de publier régulièrement. Ce principe est encore plus important pour les créateurs qui désirent exploiter les sujets tendances.

Ce qui importe aussi, c’est la qualité des vidéos. Une vidéo bien faite sera sans aucun doute plus efficace aux yeux de l'algorithme. Pour un meilleur impact, vous pouvez également varier de temps à autre le type de vidéo. N’hésitez pas non plus à exploiter les outils pour créateurs directement disponibles dans l’application.

Pousser les chaînes gamers YouTube avec TikTok

YouTube est depuis longtemps une plateforme de streaming de prédilection pour les gamers, surtout depuis la création de l’espace YouTube Gaming. Une tendance fonctionnelle incroyable, actuellement, est d’utiliser TikTok pour propulser sa chaîne gaming YouTube. Vous avez peut-être remarqué l'explosion des contenus de type "The Best Of " sur YouTube et à présent sur TikTok.

Pour les promoteurs de jeux, cette tendance peut être très utile pour tirer parti d’une grosse visibilité de façon ponctuelle. Il existe différentes idées de Best Of qui peuvent être réalisées dans le gaming. Cela peut servir à avoir une bonne visibilité et surtout de rediriger vers les autres réseaux sociaux. Pour les youtubeurs, il s’agit d’une excellente façon d’attirer plus d’abonnés. N’hésitez donc pas à suivre cette nouvelle tendance TikTok si vous êtes promoteur de jeu.

Promoteur de jeu, tirez parti du plein potentiel de TikTok dès à présent !

Pour conclure, le réseau social TikTok représente aujourd’hui un très bon outil pour promouvoir les jeux. Vous pouvez exploiter diverses tendances de ce réseau comme l’utilisation du hashtag gaming sur les vidéos, la réalisation des best of et autres tendances ci-dessus présentées pour avoir une importante visibilité si vous êtes promoteur de jeux. Alors, n'attendez plus, devenez acteur de cette évolution maintenant !