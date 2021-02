CAMEROUN :: Grogne des opérateurs contre la RTC au port de Douala :: CAMEROON

A l’origine, une augmentation des tarifs par la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC). L’imposition de ces nouvelles taxes non négociées avec les operateurs portuaires a provoqué un arrêt de travail des transitaires depuis le 6 janvier 2021. La menace d’un engorgement du port pèse.

Sur la place portuaire à Douala, la préoccupation d’actualité est celle des frais d’encombrement. De fait, depuis le 1er janvier 2021, les frais d’encombrement institués dans les nouveaux tarifs homologués de la RTC et entrés en vigueur. Il s’agit Notamment la redevance sécurité et l’encombrement pour les conteneurs ayant séjourné plus de 15 jours au terminal. Au fil des temps, la situation devient de plus en plus préoccupante et la grogne couve. Des multiples plaintes des chargeurs, reçues de manière récurrente par le Conseil National de Facilitation des Echanges CONAFE au sujet de la mise en application des frais d’encombrement. On parle aussi de facturation de conteneurs vides.

Toutes choses qui pourront conduire à court terme à l’asphyxie des importations, et, un débrayage total dans la mesure où les nouvelles taxes seront refacturées sur les produits et supportées par le consommateur final. Le Conafe a mesuré la gravité de la situation et ses éventuelles implications sur l’activité portuaire. Aussi, une réunion a été convoquée, avec pour but s’informer sur les frais d’encombrement appliqués au Terminal à Conteneurs du port de Douala. Plusieurs opérateurs portuaires et administrations intervenant dans les procédures au Port de Douala ont pris part à cette réunion notamment, des importateurs et exportateurs, des représentants d’organisations professionnelles des chargeurs, des commissionnaires en douane agréés et transitaires, des acconiers, des armateurs et consignataires, la RTC, la Douane, le CNCC et le GUCE.

Sur le banc des accusés, le principal acteur sur le terminal : la Rtc. Plusieurs récriminations sont allées à l’encontre de cette Régie dont l’existence légale est mise à rude épreuve. Les participants ont unanimement déploré le manque de communication et de sensibilisation sur ces nouveaux frais d’encombrement avant leur application effective. Il en est résulté un effet surprise produit par ces surcoûts imprévus par les chargeurs pour l’enlèvement de leurs conteneurs. Bien plus, il y a lieu de s’interroger sur l’applicabilité des nouveaux frais aux exportations, étant donné que la réalité n’est pas la même, le séjour prolongé des conteneurs à l’exportation n’était généralement pas imputable à l’exportateur, mais plutôt soit à l’armateur, soit au gestionnaire du terminal ou alors à la Douane

L’application des frais d’encombrement aux marchandises en transit dans le contexte actuel de fermeture de plusieurs frontières et des lourdeurs qui pèsent encore sur les formalités de transit a semblé inappropriée.La franchise de 15 jours retenue pour l’application des frais d’encombrement a été jugée très courte. Dans la plupart des cas, d’achever les formalités à temps et d’enlever les marchandises en 15 jours. Des participants ont également relevé l’effet de double peine pour les chargeurs du fait de ces nouveaux frais qui viennent sanctionner le séjour prolongé des conteneurs. Lequel est déjà assujetti aux pénalités de stationnement et aux surestaries.

Au finish, la RTC est contrainte d’organiser une réunion d’évaluation sur les obstacles à la fluidité relevés par les participants dans un délai d’une semaine…Pour éviter l’asphyxie sur la place portuaire.