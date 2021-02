CAMEROUN :: Shanda Tonmé, médiateur universel, félicite le PM John Ngute pour l'organisation réussie de la CHAN :: CAMEROON

Félicitations

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Le Cameroun a perdu la bataille du classement en terminant quatrième, mais le Cameroun a gagné la guerre de l’organisation en recevant les félicitations et la reconnaissance de l’ensemble des partenaires et acteurs du football africain et mondial.

Le peuple tout entier exprime un sentiment légitime de fierté, et nul n’a plus de doute, ici comme ailleurs, quant à l’expertise avec laquelle, nous réussirons de façon encore plus éclatante, l’organisation de la très prochaine CAN en 2022 après cette CHAN de 2021.

Alors que l’on craignait de nombreuses défaillances, nous avons assisté joyeusement, à une parfaite coordination entre les différents départements ministériels. Il en est de même, de la mise en mouvement ordonnée et concordante, de certains démembrements publics et parapublics spécialisés. A tout cela, il faut ajouter pour saluer, une autre démonstration de nos forces de défense et de sécurité, permanemment et très adroitement mobilisées.

Aussi, au moment où les dernières délégations quittent notre pays, Le Mouvement populaire pour le dialogue et la Réconciliation (MPDR), se fait un devoir citoyen et surtout honnête, de vous adresser par ma voix, ses sincères, vibrantes et très patriotiques félicitations./.

SHANDA TONME