Le Manifeste du Médiateur Universel: QUAND LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PARLE

Les intérêts nationaux du Cameroun dans tous les domaines, y compris sportif, ne sauraient souffrir de basses intrigues de quelques irresponsables assoiffés de pouvoirs et de privilèges. La Fécafoot restera la Fécafoot, avec toutes ses prérogatives administratives, techniques, humaines, logistiques et financières

Tel est la substance de la décision du Chef de l’Etat, président de la République, chef de l’exécutif, chef suprême des armées, chef de la diplomatie et premier garant de la souveraineté nationale investi par le peuple.

Les temps qui s’annoncent bientôt et même très bientôt, seront déterminants pour notre destin collectif. Ce sera le temps d’un gouvernement fort, d’un gouvernement d’hommes et de femmes effectivement engagés et décidés à défendre effectivement, honnêtement et résolument nos intérêts nationaux, selon les orientations définies par le Chef de l’Etat. Il en sera ainsi partout ailleurs, comme de la Fécafoot.

Le Président a parlé, l’autorité de l’Etat est préservée, les footballeurs sont rassurés et l’honneur de la République est sauve. Que l’on soit sourd ou aveugle, le message est fort et sans concession aucune. Le MPDR avait clairement pris position dans ce sens, sans hésitation, sans opportunisme. La récréation est terminée./.